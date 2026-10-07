Nová kampaň Tipsportu: Pasta, Ester a Šulc v jednom týmu

Společnost Tipsport představuje novou reklamní kampaň, která bude tvořit základ její komunikace v následujících měsících. Hlavními tvářemi se stali dlouholetí ambasadoři značky Ester Ledecká a David Pastrňák, nově doplněni fotbalovým reprezentantem Pavlem Šulcem. Kreativní koncept vznikl ve spolupráci s agenturou Mannschaft a propojuje filmově stylizované sportovní příběhy se zákulisím jejich vzniku.
Nová kampaň navazuje na dlouhodobý komunikační koncept Tipsportu a je navržena jako platforma, se kterou bude značka pracovat přibližně následující rok až rok a půl. Součástí projektu je několik televizních spotů včetně imageové komunikace a řada samostatných obsahových formátů určených pro online prostředí. Více jsme o kampani psali v předchozím článku, kde se můžete podívat i na TV Spot.
Natáčení jako součást příběhu
Tentokrát Tipsport pracuje s motivem přiznaného zákulisí reklamní produkce. Diváci sledují nejen samotné sportovní hvězdy v jejich filmově stylizovaných rolích, ale i proces vzniku kampaně. Kamera odhaluje štáb, technologie, produkční tým i prostředí studia a propojuje výsledný svět reklamy s realitou jejího natáčení.
V kampani se znovu objevují Ester Ledecká a David Pastrňák, nejznámější a nejoblíbenější čeští sportovci. Novou tváří se stává fotbalový reprezentant Pavel Šulc. Podle Tipsportu kontinuita a autentické spojení ambasadorů se značkou pomáhají udržovat její relevanci a odlišitelnost na vysoce konkurenčním trhu:
„Sportovní hvězdy jsou pořád tím prvním, čeho si lidé v reklamě všimnou. Nestačí ale jenom pracovat se silnými osobnostmi. Důležité je přicházet s novými kreativními přístupy a formáty,“ vysvětluje šéf marketingové komunikace Tipsportu a dodává: „Proto jsme tentokrát spojili filmově stylizovaný svět našich ambasadorů se skutečným zákulisím natáčení a současně připravili obsah, který dokáže přirozeně fungovat v televizi, online videu i na sociálních sítích.“
Kampaň vznikala v Prague Studios v Letňanech a využívá rozsáhlé LED technologie, které umožnily vytvářet prostředí od italského pobřeží přes pouštní scenérie až po futuristické městské scenérie bez nutnosti cestování štábu do zahraničí.
- Zadavatel: Tipsport
- Kreativní koncept: Mannschaft, Matúš Kvas & Adam Marčan
- Produkce: Woobetz, Aleš Plíva
- Režie: Mugshots, Tomáš Brožek & Jindra Malík
- Postprodukce: Imagine
- Mediatypy (kde kampaň poběží): TV, online, OOH
- Datum nasazení: 7.10.2026
- Délka kampaně: cca 12–18 měsíců
Podívejte se na fotky z natáčení reklamy