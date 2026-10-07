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Nová kampaň Tipsportu: Pasta, Ester a Šulc v jednom týmu

Tipsport kampan Ester pasta

Společnost Tipsport představuje novou reklamní kampaň, která bude tvořit základ její komunikace v následujících měsících. Hlavními tvářemi se stali dlouholetí ambasadoři značky Ester Ledecká a David Pastrňák, nově doplněni fotbalovým reprezentantem Pavlem Šulcem. Kreativní koncept vznikl ve spolupráci s agenturou Mannschaft a propojuje filmově stylizované sportovní příběhy se zákulisím jejich vzniku.

Nová kampaň navazuje na dlouhodobý komunikační koncept Tipsportu a je navržena jako platforma, se kterou bude značka pracovat přibližně následující rok až rok a půl. Součástí projektu je několik televizních spotů včetně imageové komunikace a řada samostatných obsahových formátů určených pro online prostředí. Více jsme o kampani psali v předchozím článku, kde se můžete podívat i na TV Spot.

Natáčení jako součást příběhu

Tentokrát Tipsport pracuje s motivem přiznaného zákulisí reklamní produkce. Diváci sledují nejen samotné sportovní hvězdy v jejich filmově stylizovaných rolích, ale i proces vzniku kampaně. Kamera odhaluje štáb, technologie, produkční tým i prostředí studia a propojuje výsledný svět reklamy s realitou jejího natáčení.

V kampani se znovu objevují Ester Ledecká a David Pastrňák, nejznámější a nejoblíbenější čeští sportovci. Novou tváří se stává fotbalový reprezentant Pavel Šulc. Podle Tipsportu kontinuita a autentické spojení ambasadorů se značkou pomáhají udržovat její relevanci a odlišitelnost na vysoce konkurenčním trhu:

„Sportovní hvězdy jsou pořád tím prvním, čeho si lidé v reklamě všimnou. Nestačí ale jenom pracovat se silnými osobnostmi. Důležité je přicházet s novými kreativními přístupy a formáty,“ vysvětluje šéf marketingové komunikace Tipsportu a dodává: „Proto jsme tentokrát spojili filmově stylizovaný svět našich ambasadorů se skutečným zákulisím natáčení a současně připravili obsah, který dokáže přirozeně fungovat v televizi, online videu i na sociálních sítích.“

Kampaň vznikala v Prague Studios v Letňanech a využívá rozsáhlé LED technologie, které umožnily vytvářet prostředí od italského pobřeží přes pouštní scenérie až po futuristické městské scenérie bez nutnosti cestování štábu do zahraničí.

  • Zadavatel: Tipsport
  • Kreativní koncept: Mannschaft, Matúš Kvas & Adam Marčan
  • Produkce: Woobetz, Aleš Plíva
  • Režie: Mugshots, Tomáš Brožek & Jindra Malík
  • Postprodukce: Imagine
  • Mediatypy (kde kampaň poběží): TV, online, OOH
  • Datum nasazení: 7.10.2026
  • Délka kampaně: cca 12–18 měsíců

Podívejte se na fotky z natáčení reklamy

Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport kampaň
Tipsport spouští novou hokejovou kampaň s Pastrňákem a trenérem Hrouzkem
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