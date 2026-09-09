Tipsport spouští novou hokejovou kampaň s Pastrňákem a trenérem Hrouzkem

Tipsport spouští s novou sezonou Tipsport extraligy novou reklamní kampaň. Její první zveřejněnou částí je spot s hokejistou Davidem Pastrňákem a Robertem Hrouzkem, svéráznou postavou známou ze seriálu Lajna. Kreativní koncept, který vznikl ve spolupráci s agenturou Mannschaft, pracuje s motivem zákulisí reklamní produkce a kombinuje televizní komunikaci s obsahem určeným pro online prostředí a sociální sítě.
Kampaň navazuje na dlouhodobou strategii Tipsportu postavenou na výrazných sportovních osobnostech a jejich propojení se značkou. V dalších vlnách postupně představí také Ester Ledeckou, Pavla Šulce a další ambasadory Tipsportu.
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