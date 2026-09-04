Vltavská filharmonie už má polystyrenové publikum. Zvuk testují v Mnichově Hradišti

Hlavní sál Vltavské filharmonie už je plný diváků. Zatím jsou z polystyrenu a měří jen několik centimetrů. V akustickém modelu v měřítku 1:10 pomáhají odborníkům zjistit, jak bude jeden z nejsledovanějších kulturních projektů v Česku skutečně znít. Fyzické testování sálu začalo v Mnichově Hradišti.
Na první pohled je to velká dřevěná konstrukce. Téměř šestitunová kopie budoucího hlavního sálu Vltavské filharmonie složená z více než tří tisíc samostatných dílů. Model je zhruba pět metrů široký a šest metrů dlouhý a jeho interiér musí koncertní sál kopírovat s přesností na milimetry.
A pak jsou tu diváci. Přibližně 1750 drobných figurek z tvrdého polystyrenu, „oblečených ve slavnostní červené“. Není to dekorace. Jejich úkolem je napodobit, jak bude zvuk pohlcovat skutečné publikum. „Je to v podstatě jedna z nejdůležitějších částí modelu, která simuluje akustickou pohltivost reálného publika,“ popsal Jan Antoš ze společnosti AVETON, která model vyrobila. Jen vývoj figurek podle něj zabral několik měsíců. Materiál i jeho povrch musely mít přesně takové vlastnosti, aby se při měření choval podobně jako člověk sedící v koncertním sále.
Podívejte se, jak vypadá projekt Vltavská filharmonie v našem předešlém článku.
Sál se nebude jen měřit. Akustici ho budou poslouchat
Model navazuje na více než čtyři roky práce architektů a akustiků v digitálním prostředí. Teď ale přišla chvíle, kdy počítačové simulace doplní skutečný zvuk. Akustické řešení má na starosti japonská společnost Nagata Acoustics, která už byla při testování řady významných koncertních sálů po světě. Marc Quiquerez z Nagata Acoustics vysvětluje, že smyslem modelu není pouze potvrdit dosavadní výpočty.
Na pódium modelu budou odborníci postupně umisťovat speciální reproduktory a do různých míst hlediště malé mikrofony. Reproduktory vyšlou testovací signál, mikrofony zaznamenají, jak se zvuk prostorem šíří, a akustici výsledek následně vyhodnotí i poslechem.
Hledat budou například nežádoucí pozdní odrazy, tedy zvuk, který se k posluchači vrátí se zpožděním a mohl by rušit hudební zážitek. Pokud se problém objeví, tým určí plochy, které ho způsobují, navrhne jejich úpravu a měření zopakuje.
Protože je model desetkrát menší než skutečný sál, pracuje také s desetkrát vyššími frekvencemi. Většinu z nich lidské ucho ani neslyší a teprve počítač je následně převede zpět do odpovídajícího pásma.
Výsledkem má být sál, ve kterém bude zvuk zároveň jasný a bohatý. „Chceme vytvořit prostor, který bude intimní akusticky i vizuálně,“ popsal Quiquerez. Publikum nemá sedět jen před orchestrem, ale bude ho obklopovat ze stran na jednotlivých terasách. Uspořádání má lidi dostat co nejblíže k interpretům a současně vytvořit dostatek ploch, od kterých se může zvuk vhodně odrážet.
Ornament nahradí samotný materiál
Akustika zásadně ovlivňuje i podobu interiéru. Zakladatel studia BIG Bjarke Ingels na tiskové konferenci ukázal, že návrh se po čtyřech letech od architektonické soutěže posunul od velké vize ke konkrétním materiálům. Hlavní koncertní sál má být obložen dřevem z českých lesů. Jeho povrch ale nebude dokonale pravidelný. Naopak. Přirozené rozdíly ve struktuře a tvaru dřeva mají pomáhat rozptylovat zvuk. „V tradičních koncertních sálech tuto funkci často plnil ornament. My se snažíme využít přirozenou variabilitu samotného materiálu,“ vysvětlil Ingels.
Podobný princip studio využívá i v komorním sále, kde pracuje s přírodním kamenem. Architekti spolupracují přímo s kamenolomy na způsobu jeho štípání tak, aby nepravidelný povrch vytvořil požadovaný akustický rozptyl.
Výrazným prvkem foyer má být zase lité sklo v jantarovém odstínu. BIG už spolu s výrobci vytvořil vzorky materiálu v reálném měřítku. Ingels s úsměvem poznamenal, že barva má trochu „plzeňský“ odstín. Především ale podle něj navazuje na silnou českou tradici práce se sklem a má velkému foyer dodat teplo.
Filharmonie se stromy, parkourem i knihovnou
„Vltavská filharmonie nemá být budovou pouze pro návštěvníky koncertů,“ zdůraznil Ingels myšlenku, se kterou BIG architektonickou soutěž vyhrálo. „Nebude mít zadní stranu. Bude mít jen samé přední strany,“ popsal architekt. Budovu má být možné obejít ze všech směrů a veřejný prostor má pokračovat od nábřeží přes jednotlivé terasy až na střechu. Do návrhu se podle zástupců studia promítají také připomínky Pražanů, například větší množství stromů a zeleně v okolí budovy.
Veřejný prostor má reagovat i na současný charakter lokality. Směrem k viaduktu například návrh počítá s prostorem pro skateboardisty a parkour, kteří místo využívají už dnes. „Chceme, aby to byla skutečně veřejná budova. Nejen pro lidi, kteří mají vstupenku, ale pro všechny obyvatele města,“ shrnul Ingels.
Šéf projektu Vltavské filharmonie Martin Krupauer potvrdil, že na úřadu už dokumentace k žádosti o povolení záměru. Stavební povolení chce tým získat v prvním čtvrtletí roku 2027, stavba by podle současného harmonogramu měla začít v roce 2028 a skončit v roce 2033.
Akustický model si bude moci prohlédnout i veřejnost. O víkendu 12. a 13. září bude v Mnichově Hradišti otevřen od 10 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí architektonický model celé Vltavské filharmonie a prostřednictvím VR brýlí nahlédnout do budoucích interiérů i exteriérů budovy. Návštěva je možná po předchozí registraci na konkrétní čas.