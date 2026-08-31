Vltavská filharmonie zve na návštěvu. Představila nové vizuály

Pražská Vltavská filharmonie se posouvá z fáze architektonického návrhu k samotné realizaci. Pražská developerská společnost podala žádost o povolení záměru, která zahrnuje nejen budovu nového národního hudebního centra, ale také veřejný prostor v okolí Vltavské, dopravní infrastrukturu a další stavby v okolí. Povolení se očekává v prvním čtvrtletí 2027, začátek výstavby pak o rok později.
Vltavská filharmonie se po více než čtyřech letech od vyhlášení architektonické soutěže dostává do další zásadní fáze. 31. srpna 2026 byla podána žádost o povolení záměru. Rozsáhlá projektová dokumentace podle Pražské developerské společnosti (PDS) obsahuje nejen samotnou budovu filharmonie, ale také úpravy veřejného prostoru, dopravní infrastruktury a další navazující stavby. Projekt tak představuje jednu z klíčových součástí budoucí proměny lokality Bubny-Zátory a území kolem Vltavské.
Pokud povolovací řízení proběhne podle předpokladů, získá projekt povolení v prvním čtvrtletí roku 2027. Výstavba by pak měla začít v prvním čtvrtletí 2028 a zkušební provoz je plánovaný na rok 2033.
Od architektonické soutěže k tisícům technických detailů
Architektonický návrh od dánského studia BIG – Bjarke Ingels Group zná veřejnost především z vizualizací, které zvítězily v mezinárodní soutěži v roce 2022. Dokumentace vznikala od roku 2025 a její nahrávání probíhalo od 27. srpna po dobu tří dnů. Důvodem je mimořádný rozsah celého projektu. „Za architektonickou vizí, kterou veřejnost zná především z vizualizací z architektonické soutěže, jsou dnes již také tisíce konkrétních technických řešení, výpočtů a detailů,“ říká Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie.
Projekt musí současně vyřešit architekturu, akustiku, provoz budovy, veřejný prostor i technickou infrastrukturu. Komplikací je také samotné umístění stavby. Vltavská patří mezi nejsložitější dopravní uzly v Praze. Návrh proto řeší návaznost na metro, tramvaje, automobilovou dopravu, pěší i cyklistická spojení a zároveň koordinaci s dalšími plánovanými investicemi v území.
Filharmonie nebude jen koncertní sál
Vltavská filharmonie má fungovat jako nové národní hudební centrum, ale její využití bude podstatně širší. Projekt počítá s pěti hudebními sály, kreativním hubem, zkušebnami, edukačními prostory, restauracemi a dalším zázemím. Součástí budovy budou také prostory pro Českou filharmonii, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a hudební oddělení Městské knihovny v Praze. Výrazným prvkem mají být také pochozí terasy. Ty propojí jednotlivé části budovy s okolním veřejným prostorem a podle projektu zůstanou volně přístupné veřejnosti.
Filharmonie zároveň vytvoří nové nábřeží a posílí propojení lokality s Vltavou a dalšími pražskými nábřežími. Budova má být přístupná veřejnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Návrh zároveň počítá s rozsáhlými zelenými plochami přímo na budově i v jejím okolí.
BIG staví na hudbě, Vltavě i českém řemesle
Architektonický návrh vychází podle PDS z několika zdrojů inspirace. Studio BIG do něj promítlo hudbu, řeku Vltavu, českou přírodu a tradici řemeslného zpracování materiálů. Architektura přitom nevzniká odděleně od technického řešení. Akustika sálů, konstrukce, materiály, terasy i veřejný prostor se připravují jako jeden celek. Na projektu proto pracuje rozsáhlý mezinárodní tým architektů, projektantů, inženýrů, akustiků a dalších specialistů. Do přípravy se zapojují také budoucí uživatelé budovy.
Jedním z klíčových témat je samozřejmě akustika. Hlavní sál se ladí na modelu v měřítku 1:10. Právě akustice bude věnována také tisková prezentace, kterou Vltavská filharmonie připravila na 3. září. V Mnichově Hradišti se novináři budou moci podívat na akustický model hlavního sálu v měřítku 1:10, na kterém probíhají testy pod dohledem společnosti Nagata Acoustics. Akustický model má odborníkům umožnit ověřovat vlastnosti budoucího koncertního sálu ještě před jeho samotnou výstavbou.
Na přípravě akustiky se podílí právě Nagata Acoustics, mezinárodní specialista na koncertní sály. Její portfolio zahrnuje například Suntory Hall v Tokiu, Walt Disney Concert Hall v Los Angeles, Koncertní dům Dánského rozhlasu v Kodani nebo Labskou filharmonii v Hamburku. Na setkání v Mnichově Hradišti má projekt představit také Bjarke Ingels, zakladatel BIG a autor architektonického návrhu Vltavské filharmonie.
Další krok: povolení a výběr zhotovitele
Podání žádosti o povolení záměru ještě neznamená okamžitý začátek stavby. Nejprve musí projekt projít povolovacím řízením. Povolení záměru PDS očekává v prvním čtvrtletí 2027. Poté přijde na řadu výběr generálního zhotovitele. Pokud povolovací řízení i výběrové řízení proběhnou podle předpokládaného harmonogramu, stavební práce začnou v prvním čtvrtletí 2028. Zkušební provoz Vltavské filharmonie má následně odstartovat v roce 2033. Vltavská filharmonie tak nyní překračuje hranici mezi architektonickou vizí a konkrétní stavbou. A další měsíce ukážou, zda se jeden z nejvýraznějších pražských kulturních projektů podaří udržet v plánovaném harmonogramu.