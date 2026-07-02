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Columbia Sportswear triumfovala na festivalu Cannes Lions. Kampaň „Expedition Impossible“ získala ocenění Titanium Lion

Columbia Sportswear slaví mimořádný úspěch na letošním ročníku mezinárodního festivalu kreativity Cannes Lions. Při své první účasti v 88leté historii značky získala celkem deset ocenění Lions včetně nejprestižnějšího Dan Wieden Titanium Lion, který je udělován kampaním posouvajícím hranice marketingové kreativity.

Oceněná kampaň „Expedition Impossible“, vytvořená ve spolupráci s britskou kreativní agenturou adam&eve\TBWA, se stala nejúspěšnější marketingovou kampaní festivalu Cannes Lions 2026. Vedle Titanium Lion získala také Grand Prix v kategorii Brand Experience & Activation, dvě zlaté, tři stříbrné a tři bronzové ceny napříč kategoriemi zaměřenými na PR, sociální média, přímý marketing i strategii značky.

Kampaň staví na typickém humoru a sebevědomém přístupu značky Columbia. S nadsázkou vyzvala zastánce teorie ploché Země, aby našli její okraj. Tomu, komu by se to podařilo, společnost slíbila odměnu v podobě „všeho, co firma vlastní“. Cílem však nebylo pouze pobavit, ale především inspirovat lidi k tomu, aby vyrazili do přírody a zažili vlastní dobrodružství – bez ohledu na to, jak bláznivě může znít jejich plán.

„Jsme nadšeni, že jsme na festivalu Cannes získali ocenění Dan Wieden Titanium Award. Je to potvrzení, že odvaha vystoupit ze zajetých kolejí má smysl,“ říká Joe Boyle, prezident Columbia Sportswear. „Před dvěma lety jsme hledali partnera, který pomůže značce vrátit do komunikace originalitu. Agentuře adam&eve jsme zadali jednoduchý úkol – vytvořit práci, kterou by se většina značek bála schválit. Přesně tak vznikla kampaň Expedition Impossible,“ dodává.

Podle Boylea bylo hlavním cílem upoutat pozornost v době, kdy lidé čelí obrovskému množství reklamních sdělení. „A především jsme chtěli dostat více lidí ven, aby si užili pobyt v přírodě ve vybavení Columbia. Dodnes nám chodí dopisy, hlasové zprávy i fotografie od zastánců ploché Země. Okraj planety sice zatím nenašli, ale doufáme, že ve svém hledání pokračují – a až ho objeví, budou mít na sobě Columbia,“ vysvětluje.

Úspěch kampaně oceňuje i kreativní agentura adam&eve\TBWA, která na projektu spolupracovala. „Ocenění na Cannes Lions je obrovská pocta, ale ještě důležitější byla cesta, která k němu vedla. Columbia Sportswear nám od začátku důvěřovala a nebála se posouvat hranice toho, co je v kategorii outdoorových značek běžné. Právě taková spolupráce umožňuje vzniknout výjimečným kampaním,“ říká Ant Nelson, Chief Creative Officer agentury adam&eve\TBWA.

Kampaň Expedition Impossible odstartoval otevřený dopis generálního ředitele Tima Boylea zveřejněný v deníku The New York Times. Následoval hlavní reklamní spot i rozsáhlá komunikace na sociálních sítích.

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