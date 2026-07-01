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Bidli představuje nový web, nový claim i vlastní hru

Skupina firem Bidli představuje nový web, nový komunikační claim i originální retro hru Bidli Journey. Všechny novinky jsou součástí dlouhodobé proměny značky, která reaguje na rozšiřování služeb společnosti i změnu potřeb klientů.

Během posledních let Bidli výrazně rozšířilo své portfolio. Vedle financí a realit dnes klientům pomáhá také v oblasti energetiky a moderních technologií. S rostoucím rozsahem služeb bylo zároveň potřeba zpřehlednit jejich prezentaci a usnadnit klientům orientaci.

Nový web proto staví na třech hlavních pilířích společnosti – Finance, Reality a Energetika – a nabízí přehlednější strukturu, modernější design i jednodušší cestu ke službám, které klienti hledají. Našimi klienty jsou převážně domácnosti, podnikatelé a menší a střední společnosti.

„Bidli se za poslední roky výrazně proměnilo. Nový web proto není pouze novým designem. Je odrazem toho, kam se společnost posunula. Chtěli jsme vytvořit prostředí, ve kterém se klienti rychle zorientují a pochopí, že u nás najdou komplexní řešení – od financování přes reality až po energetiku a energetické technologie,“ říká Jiří Lejnar, zakladatel skupiny Bidli.

Všechno důležité začíná dřív

Součástí nové komunikační strategie je také claim „Všechno důležité začíná dřív“, který vyjadřuje filozofii společnosti. Správná životní i finanční rozhodnutí podle BIDLI nevznikají až ve chvíli podpisu smlouvy, ale mnohem dříve – ve fázi plánování.

Proto BIDLI dlouhodobě staví na komplexním finančním plánu jako výchozím bodu klientské cesty, ať už klient řeší bydlení, hypotéku, investice nebo energetická řešení. Nový claim zároveň vystihuje šíři služeb společnosti a podporuje její dlouhodobou ambici být partnerem pro všechny důležité životní kroky klientů.

„Všechno důležité začíná dřív. Tento princip se promítá do všeho, co v BIDLI děláme. Chceme být partnerem, který klientům pomáhá připravit se na důležitá rozhodnutí včas a v souvislostech. Právě proto klademe důraz na komplexní finanční plán, který je výchozím bodem celé klientské cesty,“ doplňuje Jiří Lejnar.

Bidli Journey představuje svět BIDLI hravou formou

Součástí nové komunikační strategie je také Bidli Journey – vlastní retro hra, která zábavnou formou představuje tři hlavní pilíře společnosti: Finance, Reality a Energetiku.

Hráči během cesty překonávají překážky, objevují zajímavosti o jednotlivých oblastech BIDLI a postupně poznávají, jak spolu finance, reality a energetika souvisejí. Hra ukazuje, že nejde o oddělené služby, ale o propojený ekosystém, který klientům pomáhá řešit bydlení komplexně.

Hru si mohou zájemci zdarma vyzkoušet na https://www.bidlijourney.cz/.

Nový web, nový claim i hra Bidli Journey jsou součástí dlouhodobé proměny značky BIDLI. Jejím cílem je ukázat, že BIDLI dnes není jen společností pro financování nebo reality, ale partnerem, který klientům nabízí komplexní řešení od financí přes bydlení až po energetiku a moderní technologie.

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