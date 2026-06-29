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Zalando přivádí svou kampaň na KVIFF prostřednictvím stylingu a interaktivního kiosku

U příležitosti 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) spouští Zalando kampaň napříč několika komunikačními kanály. Ta propojuje obsah od tvůrců, styling celebrit, interaktivní festivalový kiosek i venkovní reklamu. Jejím ústředním tématem je otázka, kterou si klade každý z nás: “Co si vezmu na sebe, když na každé události záleží?”. Zalando tak přináší svou dlouhodobou kreativní platformu „Co si vezmu na sebe?“ na jednu z nejikoničtějších kulturních akcí v České republice.

Na KVIFF červeným kobercem vše teprve začíná. Filmové premiéry, koncerty, večírky, setkání na terasách i chvíle mezi projekcemi – každý z těchto momentů přináší jinou energii a nabízí příležitost vyjádřit vlastní styl. Zalando v kampani ukazuje, jak může móda přirozeně doprovázet různé festivalové situace a dodat lidem sebevědomí.

„Naše platforma ‚Co si vezmu na sebe?‘ zachycuje rozmanité módní okamžiky, které KVIFF přináší,“ říká Małgorzata Sokolik, Head of Marketing CEE ve společnosti Zalando. „Prostřednictvím obsahu na sociálních sítích, spoluprací s osobnostmi i Zalando Kiosku v Karlových Varech chceme inspirovat lidi, aby si festival užili po svém a vyjádřili svůj styl přirozeně a autenticky,“ dodává.

Nejen pro návštěvníky festivalu

Kampaň, která poběží na Instagramu, TikToku, Snapchatu i YouTube Shorts, představí krátké, živé formáty propojující módu, film a festivalovou atmosféru i dění v reálném čase.

Součástí kampaně je také spolupráce s patnácti tvůrci a osobnostmi kulturní scény, mezi kterými se objeví například Aňa Geislerová, Ester Geislerová nebo Karel „Kovy“ Kovář. Ti přinášejí vlastní pohled na festival prostřednictvím obsahu inspirovaného módou i filmem.

Oživujeme festivalový styl

Ve spolupráci se stylistou Miroslavem Romanivem oblékne Zalando vybrané české osobnosti na zahájení karlovarského festivalu. Z rozsáhlého sortimentu mezinárodních značek dostupných na platformě vznikly outfity, v nichž se tyto osobnosti představí na červeném koberci.

Jsou mezi nimi Ester Geislerová, Jenovéfa Boková, Elizaveta Maximová, Zorka Hejdová, Jan Cina a Šimon Holý. Jejich přípravy se zároveň stanou součástí obsahové kampaně v sérii videí „Get Ready With Me“, která divákům nabídne intimní pohled do zákulisí jednoho z nejočekávanějších momentů festivalu.

Zalando na KVIFFu nabídne také festivalový kiosek v blízkosti Smetanových sadů, otevřený po celou dobu festivalu denně od 11 do 21 hodin. Návštěvníci si zde mohou odpočinout mezi projekcemi, dát si drobné občerstvení, seznámit se s kampaní „Co si vezmu na sebe, když na každé události záleží?“ a odnést si Zalando Fashion Newspapers – noviny plné módních inspirací, festivalových příběhů, humoru i interaktivního obsahu.

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