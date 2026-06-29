Pilsner Urquell obouvá fanoušky na léto. Do prodeje míří s limitovanou edicí speciálních Baťovek

Pilsner Urquell přináší fanouškům limitovanou edici Baťovek. Kožené ručně vyráběné tenisky v barvách tradiční pivní značky budou k dostání v omezeném počtu 800 párů na e-shopu Prazdroje a v dárkové prodejně v plzeňském pivovaru.
Baťovky Pilsner Urquell představují propojení dvou tradičních českých značek, které už po generace staví na poctivém řemesle. Při návrhu kožených ručně šitých tenisek se designéři inspirovali charakteristickou symbolikou plzeňského ležáku. Tradiční zelená barva se střídá s bílou, která je metaforou pivní pěny, a zlatavými odstíny reprezentujícími barvu plzeňského piva. Na Pilsner Urquell upomínají i další detaily – motiv Jubilejní brány plzeňského pivovaru na vnitřní straně tenisek nebo letopočet 1842 odkazující na rok uvaření první várky plzeňského ležáku.
„Plzeňský ležák i proslulý český výrobce bot vznikli v 19. století a dodnes patří ve svém oboru mezi uznávané nejen v Česku, ale i ve světě. Nyní se potkávají u výroby originálních tenisek, s nimiž mohou fanoušci Pilsner Urquell stylově odstartovat letní sezónu a užívat si výlety, festivaly nebo jen každodenní pochůzky městem,“ popisuje Pavla Mášková, manažerka návštěvnických tras a služeb Plzeňského Prazdroje.
Prazdroj nabídne limitovanou kolekci Baťovek Pilsner Urquell na svém e-shopu a také v dárkové prodejně přímo v plzeňském pivovaru. V prodeji bude celkem 800 párů tenisek ve velikostech 36-46. Kromě samotných tenisek byly vyrobeny i speciální zelené tkaničky Pilsner Urquell, které jsou v prodeji samostatně.
Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním Nemčí, který se specializuje na výrobu vycházkové obuvi.