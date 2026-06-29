Niceboy spouští projekt Nice to be Pride na podporu LGBTQ+ lidí

Značka Niceboy spouští před letošním Prague Pride Festivalem projekt Nice to be Pride. Jeho cílem je podpořit LGBTQ+ lidi a vytvořit skrze virtuální zeď bezpečný prostor pro sdílení osobních příběhů či vzájemné podpory. Stovky příspěvků se následně stanou součástí společné instalace během srpnového festivalu.
Niceboy vstupuje do letošního Prague Pride Festivalu jako partner, který chce pomoci vytvořit prostor pro hlasy, které mají být slyšet. Projekt Nice to be Pride vznikl s cílem nabídnout bezpečné místo, kde mohou lidé bez obav sdílet své myšlenky, pocity, zkušenosti nebo slova podpory.
„V Niceboyi dlouhodobě věříme, že každý by měl mít možnost být sám sebou. Když jsme přemýšleli, jak se zapojit do Prague Pride, nechtěli jsme vytvořit jen další brandovou aktivaci nebo logo v duhových barvách. Chtěli jsme vytvořit něco, co bude mít skutečný význam i mimo festival. Místo, kde lidé mohou sdílet své příběhy, podpořit ostatní a ukázat, že věci, které nás spojují, jsou mnohem silnější než ty, které nás rozdělují,“ říká Kristýna Rakovská, marketingová ředitelka Niceboye.
Koncept Nice to be Pride pracuje se symbolem zdi, ale obrací jeho význam. Zeď zde nepředstavuje bariéru ani rozdělení. Naopak se stává bezpečným místem pro bourání předsudků, sdílení odvahy, hrdosti a vzájemné podpory. Na virtuální zeď může každý přidat svůj vzkaz. Třeba jednoduchou větu, kterou by chtěl říct světu nebo někomu, kdo ji právě potřebuje slyšet.
„Konečně jsem to řekl rodičům.“
„Jsem pyšná na svoji přítelkyni.“
„Dneska jsem šťastný.“
„Safe space je pro mě moje parta.“
„Už nechci mít strach držet ho za ruku.“
„Těším se na festival.“
„Miluju, koho miluju.“
Virtuální zeď funguje jako živý prostor, který se postupně zaplňuje jednotlivými vzkazy. Každý nový příspěvek se stává součástí rostoucí mozaiky příběhů, zkušeností a podpory. Uživatelé si mohou vybrat barvu i styl svého vzkazu a společně tak vytvářet unikátní obraz složený z desítek osobních příběhů.
Projekt odstartoval ještě před samotným festivalem prostřednictvím online prostoru pro vzkazy, kde se může zapojit kdokoliv. Vyvrcholením bude srpnový Prague Pride Festival, kde virtuální zeď získá svou fyzickou podobu. Stovky osobních vzkazů, příběhů a slov podpory se stanou součástí průvodu i programu v Pride Parku na Štvanici.
„Nechceme vytvářet další reklamní instalaci. Chceme přinést něco, co bude skutečně patřit lidem. Každý vzkaz na zdi představuje konkrétní příběh, emoci nebo zkušenost. A právě jejich spojení vytvoří během Prague Pride Festival silný symbol toho, že nikdo nemusí být na své cestě sám. Niceboy v tom není hlavním hrdinou. Jsme partnerem, který pomáhá vytvořit prostor pro hlasy, které mají být slyšet,“ doplňuje Rakovská.
Návštěvníci festivalu budou moci přidávat své vzkazy také přímo na místě a stát se součástí stále rostoucí mozaiky příběhů. Zeď tak zůstane živým prostorem, který propojuje lidi nejen během festivalu, ale i dlouho po jeho skončení.
Niceboy nevnímá Nice to be Pride jako jednorázovou aktivaci. Cílem projektu je dlouhodobě budovat bezpečný prostor, kde se lidé nemusí bát být sami sebou, sdílet své myšlenky a zkušenosti bez obavy z odsouzení a nacházet podporu v komunitě i mimo ni.