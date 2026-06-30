Kozel přišel ovoci na chuť. Uvádí řadu ochuceného nealka ve třech příchutích

Značka Velkopopovický Kozel v letní kampani představuje svou ochucenou nealko novinku. V komunikaci sází na typický kozlí humor, motiv sousedské sounáležitosti a slunné české léto.
Popovický pivovar rozšiřuje své portfolio o nealko novinku inspirovanou českou zahrádkou. Od června mohou fanoušci Kozla ochutnat meruňku s meduňkou, černý rybíz s třešní nebo legendární citrón v kombinaci s bezinkou.
Všechny varianty staví na poctivém pivním základu, osvěžující chuti ovoce a garanci 0,0 procent alkoholu.
„Ochucená řada Kozel nealko není jen nová příchuť — je to přirozené rozšíření světa Kozla do momentů, kdy chcete být s partou a mít po ruce něco osvěžujícího bez alkoholu. Kozel je značka, na kterou je spoleh — a to platí i tady,“ říká Petr Klíma, Senior Brand Manager značky Velkopopovický Kozel.
Osvědčený humor, fresh vizualita
Hlavním pilířem kampaně je 20sekundový televizní spot. Kreativa sází na typický kozlí humor, barevné vizuály plné šťavnatého ovoce a téma sousedské sounáležitosti.
„Nealko kategorie si vyloženě říká o lehkost. Inspirovali jsme se českým létem, kdy je někdy úrody až nad hlavu a my už nevíme, co s ní. Sbíráme, zavařujeme, pečeme… naštěstí je tady Kozel a parta sousedů, kteří ovoci najdou nové využití,” dodává Dajana Székelyová, Creative Lead z české Zaraguzy.
Sklízet se bude i mimo televizi
Televizní nasazení od letošního června podpoří cílená komunikace na sociálních sítích a série kratších digitálních formátů ke každé z příchutí.
Online prostor navíc zpestří kolaborace s influencery, speciální série výstupů s odborníkem na ovoce Vojtěchem Ptáčkem a chybět nebude ani sampling, který doručí novinku přímo do rukou spotřebitelů.
Vizitka kampaně:
- Klient: Velkopopovický Kozel – Plzeňský Prazdroj
- Agentura: Zaraguza CZ
- Executive creative director: Roman Biath
- Creative team lead: Dajana Székelyová
- Art director: André Lavrador, Dominika Režová
- Copy & Idea: Dajana Székelyová, Matej Svoboda, Michal Krhút
- Strategy director: David Červený
- Strategic planner: Peter Urbanec
- Senior Account manager: Nikola Lorenc
- Account manager: Ema Lujza Chudá
- Produkce: Stink Films
- Režie: Jan Ruttner