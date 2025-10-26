Unesené M&M’s nebo upíři v Burger Kingu. Sezóna strašidelných reklam se blíží ke konci

S říjnovým svátkem strašidel, neboli Halloweenem, se nabízí příležitost pro tematické kampaně. Známé i méně známé značky se tak oblékají do strašidelných grafik, zvou si monstra do restaurací, oživují staré tváře, nebo si zahrávají s duchy.
Stejně jako například Vánoce, i Halloween má ve světě marketingu své místo. Týká se to samozřejmě hlavně anglosaských zemí, kde původní keltský svátek zůstal tradicí dodnes. Slaví se ale například i v Japonsku, Švédsku či Latinské Americe.
Právě v Latinské Americe, konkrétně v Brazílii, byla v říjnu spuštěná kampaň značky Heinz, která v duchu starých černobílých hororů propaguje majonézu z černého česneku. Detaily o kampani najdete v článku pod odkazem:
Monster Menu v Burger Kingu
Kampaní, které k svátku strašidel vznikly, je ale celá řada a mnohé u idváků rezonují. Halloweensky laděné spoty volí i velké značky, jako je například Burger King. Ten u příležitosti svátku, který připadá na poslední říjnový den, vytvořil dva spoty ve spolupráci s americkou agenturou BarkleyOKRP.
Oba spoty lákají na speciální Monster menu. První z nich zachycuje rodinu na večeři, která si hrozivé menu vychutnává, spatří je ovšem tříčlenná rodina upírů, které jejich vtípky na nuggetky ve tvaru upířích zubů, nepřijdou až tak vtipné. V druhém spotu si pak na driveu Monster menu objednává rodina mumií.
Hon na sladké
Značka čokoládových bonbonů M&M’s nepracovala s novým produktovým konceptem, stala se rovnou součástí „trick or treat“ neboli koled, které ke svátku neodmyslitelně patří. Děti převlečené za strašidla a monstra chodí po domech, kde vykoledovávají bonbony, což je v jednom ze dvou halloweenských spotů M&M’s pro oživlé čokolády poněkud problém.
Druhý spot s názvem Horrific & Delicious pak vypráví o bonbonovém hororu.
Všechny spoty si pohrávají s myšlenkou pospolitosti, tedy rozpoležení, které k svátkům nevylučitelně patří – Burger King nabízí rodinné Monster menu pro „rodiny všech druhů“, M&M’s pak spoty doplňuje claimem „It’s better together“.
„Vyghostujte je zpět“
Originální koncept spojený vedle halloweenského svátku také s neblahým trendem dnešních dní, představila také americká značka sladkostí Sweethearts. Bonbony ve tvaru srdce jsou známé zejména ve spojení s jiným americkým svátkem, a to Valentýnem.
Ve spolupráci s agenturou Tombras společnost uvedla limitovanou edici „Ghosted Sweethearts“. Jde zcela bílé bonbony bez nápisů, které symbolizují ticho po „ghostingu“, tedy situaci, kdy někdo beze slova náhle přeruší komunikaci. Ve spotu, který halloweensky laděný produkt propaguje, nové bonbony představuje duch.
„Taky jsi zemřela na zlomené srdce?“ ptá se „vyghostěná“ slečna. „Ne. Hon na čarodějnice. Upálená na hranici,“ odpovídá duch. „Jasný, jasný,“ přikyvuje slečna.
Halloweenské kampaně ale pochopitelně nejsou jen o spotech. Fanta například již v srpnu představila limitované edice hororových lahví ve spolupráci se společnostmi Universal Pictures a Blumhouse. V nové kampani se tak setkávají legendární Chucky, medvídek Freddy Fazbear (film Pět nocí u Freddyho 2), děsivý The Grabber (film Černý telefon 2) a uhrančivá panenka M3gan (film M3GAN 2.0).
Více si o kampani si můžete přečíst zde:
Halloweenské zmrtvýchvstání
K Halloweenu patří i oživování mrtvol. Na to vsadila značka ovocných bonbonů Gusher, která oživila legendární a pro mnohé děsivou reklamu z devadesátých let s názvem Fruithead.
Ve spolupráci s agenturou BarkleyOKRP a produkční společností Imagine Entertainment proměnila původní spot v krátký hororový film. V hlavní roli se objevil Bradley Whitford, známý z mnoha hollywoodských snímků, a tvůrce Chester Collins. Film sleduje příběh herce z původní reklamy, který byl kdysi prokletý a musí tak žít život s ovocnou hlavou. Po letech se vrací, aby se pomstil režisérovi, který ho takto „stvořil“.
Spot, režírovaný Mikem Divou, využívá filmovou estetiku hororu devadesátých let a ironicky propojuje původní reklamu s letošním svátkem.