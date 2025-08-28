Fanoušci hororů si přijdou na své s halloweenskou limitovanou edicí Fanty

Fanta spojuje síly se společnostmi Universal Pictures a Blumhouse a poprvé v historii přináší kampaň s kultovními hororovými ikonami. Čeští fanoušci mohou vyhrát výlet do Los Angeles.
Chucky, Freddy Fazbear, The Grabber a M3gan – vyznavači Halloweenu se letos mají na co těšit. Značka Fanta před letošním Halloweenem spojila síly se společnostmi Universal Pictures a Blumhouse a přináší globální kampaň, která vůbec poprvé svádí dohromady tyto čtyři kultovní hororové postavy.
V nové kampani se tak setkávají legendární Chucky, medvídek Freddy Fazbear (film Pět nocí u Freddyho 2), děsivý The Grabber (film Černý telefon 2) a uhrančivá panenka M3gan (film M3GAN 2.0).
Ačkoli všechny hororové postavy pocházejí z různých světů, tentokrát je spojuje jediná touha: „They Wanta Fanta“ a nic je nezastaví.
Fanta je s tématem Halloweenu spojena už mnoho let a letošní kampaň navazuje na nedávné uvedení filmu M3GAN 2.0 a předchází dalším dvěma hororovým premiérám od studia Blumhouse, které do kin přijdou v průběhu podzimu – Černý telefon 2 a Pět nocí u Freddyho 2.
Hororové ikony se objeví v Česku na PET obalech limitované halloweenské edice, a to v závislosti na příchuti. Vše odstartuje nová limitovaná příchuť Chucky’s Punch, s příchutí lesního ovoce a bez cukru, a doplní ji tradiční pomerančová příchuť. Celkem tedy v Česku bude v nabídce: Chucky / Chucky’s Punch, lesní ovoce, zero sugar a Freddy Fazbear v pomerančové variantě original i zero sugar.
Halloweenská kolekce bude dostupná v maloobchodě, prodejních automatech a na dalších obvyklých místech prodeje. Naskenováním QR kódu z obalu navíc fanoušci získají přístup k exkluzivnímu obsahu. Na české a slovenské fanoušky Fanty a hororů pak čeká i soutěž s velmi nevšední výhrou.
„Součástí letošní halloweenské kampaně v České republice a na Slovensku je i velká spotřebitelská soutěž, hlavní cenou je exkluzivní zájezd pro výherce do Los Angeles a zážitkem v podobě strašidelné Fanta Haunted Factory,“ prozrazuje Jiří Kolář, Marketing Manager Fanta ČR a SR.
Globální kampaň značky Fanta a její partnerství s Universal Pictures připravila agentura WPP Open X pod vedením Ogilvy a s podporou agentur Burson, EssenceMediacom, GOAT, Hogarth, Subvrsive a VML. V České republice bude kampaň probíhat především online, na sociálních sítích a přes out of home komunikaci a spolupráci s influencery.