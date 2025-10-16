„Myslíte, že je to kečup?“ Heinz v Brazílii spustil novou halloweenskou kampaň

Halloween je už dlouho příležitostí k používání kečupu jako krve. Letos se ale Heinz rozhodl udělat věci jinak. K odpromování černé majonézy vyrobené ze stejnobarevného česneku se zahalil do světa starých černobílých hororů. „Mysleli jste si, že je to kečup?“
Heinz, pensylvánská společnost, která je již od roku 1876 proslulá výrobou kečupu, uvádí novinku – majonézu z černého česneku. K produktu v souvislosti s nadcházejícím strašidelným svátkem Halloween vytvořila spot, kde ve světě černobílých hororů zaměňuje klasický trik „umělá krev = kečup“ za černou majonézu.
„Chceme, aby naše limitované edice navazovaly na významné kulturní momenty našich spotřebitelů – aby prostřednictvím našich produktů prodloužily zážitek z těchto speciálních dnů. Protože se Halloween v Brazílii stává stále důležitější událostí, zdálo se nám to jako dokonalá příležitost představit chuť, která je tu zatím neobvyklá – černý česnek – a to v kontextu, který je pro lidi hravý a pro Heinz nečekaný,“ uvedl Thiago Lopes, marketingový ředitel společnosti Kraft Heinz Brazil.
Kampaň, kterou vytvořila brazilská agentura DAVID São Paulo, se nese v temné filmové estetice a vizuálně čerpá z klasických hororových filmů. Příběh tak diváky vtahuje do atmosféry Halloweenu.
„Použili jsme vizuální jazyk těchto filmů k vytvoření příběhu až do dějového zvratu: ‚Myslíte si, že je to kečup?‘ V tom momentě se film přepne do barev, krev ale zůstává černá. A to je to odhalení – hvězdou není kečup, ale Mayo Halloween,“ vysvětlil Renato Simon, kreativní ředitel agentury DAVID São Paulo.
Heinz Mayo Halloween je nyní dostupná u hlavních prodejců po celé Brazílii, dokud zásoby vydrží, a vybízí spotřebitele, aby vyzkoušeli a sdíleli zážitek z překvapivého produktu. Halloweenské edice Heinz v jiných zemích, jako jsou Austrálie a Nový Zéland, byly vyprodány velmi rychle a očekává se, že brazilské uvedení bude následovat stejný trend.
Kampaň s názvem „Mayo Halloween“ byla zveřejněna v Brazílii v říjnu 2025, vytvořena byla pro značku Heinz reklamní agenturou DAVID São Paulo.
Vizitka kampaně:
- Agentura: DAVID São Paulo
- Klient: Kraft Heinz Brazil
- Partner, Global CCO: Pancho Cassis
- Global COO: Sylvia Panico
- Global PR Director: Sandra Azedo
- Chief Creative Officer: Marie Julie Gerbauld
- ECD: João Gandara
- Kreativní ředitel: Renato Simon
- Kreativní tým: Rafael Teixeira, Filippe Pacheco, Pedro Gattringer
- Account: Tom Gil, Cacá Franklin, Karen Sousa, Fernanda Feldmann, Marco Antonio Venturini, Rafaela Villa Real
- Editor: Victor Folha
- Strategie: Carolina Silva, Rafael Prieto, Julia Smidt
- Média: Marcia Mendonça, Katherin Avancini, Brenda Cunha, Natalia Almeida
- Produkční tým: Fernanda Peixoto, Mariana Marinho, Amanda dos Santos
- Datová analýza: Fabio Ribeiro, Nathani Mota
- Schválení klientem: Thiago Lopes, Lariane Duarte, Thaís Correa, Bianca Gasparetto, Fernanda Rubião
- Agentura/Sociální média: Jotacom
- Produkční společnost: Balma Films
- Režisér: Luiz Whately
- Výkonný ředitel: Thiago Balma
- Zvuková produkce: Carbono Sound Lab