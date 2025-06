Značka Pells pokračuje ve spolupráci s Evou Adamczykovou novým brandovým videem

Česká cyklistická značka Pells prochází kompletním rebrandingem. Po nedávném představení ambasadorky Evy Adamczykové přichází s dalším dílkem skládačky nové image a zveřejňuje nové brandové video.

Video vzniklo v italském Finale Ligure ve spolupráci s týmem Martina Bernarda, a samozřejmě v něm nechybí ani královna českého snowboardcrossu.

Pells vyzývá cyklistickou komunitu k odvaze, objevování nových míst, nezapomenutelným dobrodružstvím a překonávání sebe sama.

„Pells nabral nový směr a toto DNA značky se promítá i do nového brandového videa,“ říká Ondřej Šimko, marketingový manažer značky Pells.

„Příběh videa je postavený na tom, že nezáleží na tom, jestli jste silničář nebo MTB rider. Ta vášeň pro kolo je stejná. Dřina, ale i radost z posouvání vlastních limitů a dosažených výsledků. Do videa jsme chtěli propsat i to, že vždycky stojí za to znovu vstát a jet dál. I když to bolí. A inspirovat tím i své okolí,“ dodává Šimko. Právě tuto myšlenku ve videu ztělesňuje Eva Adamczyková.