Český výrobce kol Pells představil novou vizuální identitu, včetně loga

Značka Pells se na cyklistickém trhu pohybuje již více než třicet let. Za tu dobu si

v tuzemsku vybudovala silné postavení, které chce nyní ještě více posilnit díky kompletní proměně image. Transformace brandu spočívá v posunu směrem k modernímu a zážitkovému pojetí cyklistiky.

Pells se soustředí na zážitky a svobodu, kterou cyklistika přináší. Skvělý výkon je důležitý, ale Pells chce, aby každý, kdo sedne na kolo, zažil především radost a pocit svobody. Cílem značky je inspirovat veřejnost k objevování nových míst a prožívání nezapomenutelných dobrodružství, ať už se vydají kamkoli. Kola Pells jsou navržena tak, aby poskytovala jistotu a pohodlí, aby umožnila cyklistům plně se ponořit do zážitku z jízdy.

„Chceme, aby byl Pells vnímán jako progresivní a inspirativní brand. Nové logo a vizuální styl jsou odvážné, minimalistické a nadčasové, což odráží vizi a směr, kterým se chceme i nadále vydávat,“ říká produktový manažer Pells Jan Hynek. Autorkou kompletního grafického návrhu nové vizuální identity Pellsu je designérka Monika Šrolerová.

Pells: nová identita, nové obzory

V rámci kompletní změny vizuální identity značky Pells se kreativní tým rozhodl pro odvážnější barevnou paletu, ve které dominuje tmavě fialová a cihlová. „Cílem je být zapamatovatelný a výrazný, ale zároveň nabízet širokou škálu designů kol, od minimalistických až po nadčasové. Nové barvy vyjadřují odvahu. Tomu odpovídá i rebrandingový claim: Be yourself, inspire the others,“ doplňuje Eliška Macošková, marketingová manažerka značky Pells.

© Pells

Nové logo i zvolená barevnost mají stejně jako kola Pells inspirovat cyklisty všech kategorií k objevování nových míst i sama sebe, k zažívání nezapomenutelných dobrodružství, k radosti z jízdy jako takové spíše než k vrcholovým výkonům. I když i ty jsou na nich více než možné.

Nová kapitola

Na kompletní přeměně značky Pells pracoval kreativní a marketingový tým intenzivně téměř dva roky. „Rebranding je pro Pells zásadní investicí do budoucnosti značky s cílem vytvořit identitu, která bude rezonovat dlouhá léta,“ uzavírá Hynek.

Vedle nového loga získala značka Pells i nové působení. Opustila průmyslové Brno a přesunula se na severní Moravu, blíž k horám. Tato změna se propsala i do doplňkové grafiky, která symbolicky kopíruje výškový profil Pradědu a Lysé hory. Sídlo značky Pells se nachází právě mezi nimi.