Miky Karas a Miky Bílek povedou kreativu agentury Etnetera Motion

V agentuře Etnetera Motion duo Miky & Miky střídá dosavadního kreativního ředitele Davida Böhma, který přechází do Dentsu Creative.

Etnetera Motion získala posily do svého vedení. Na pozici executive creative director nastupuje Miky Karas (na úvodní fotografii vlevo), role associate creative director se ujímá Miky Bílek (vpravo). Duo má za cíl přinést nový impuls pro kreativní oddělení, posílit přítomnost u klientů a nabídnout inovativní řešení v oblasti kreativy.

Miky Karas, který je zároveň prezidentem českého Art Directors Clubu a od roku 2020 působí jako „experiential creative director“ v agentuře Eventually, působil před svým nástupem jako kreativní ředitel agentur Engine Room, Scholz & Friends (dnešní Kaspen/JvM) nebo Symbio. Karas má zkušenosti i z klientské strany – pro gaming značku Madmonq vedl interní kreativní tým jako šéf kreativy a strategie brandu.

„Jsem příznivcem menších, o to specializovanějších ‚underdog‘ agentur. V Motionu vidím přitažlivou kombinaci dobrých kreativních základů a dravého ‚digital, AI‘ first přístupu, který není ovlivněn starými pořádky,“ říká Miky Karas.

Přes agenturní produkty chce vytvářet kampaně, které budou klientům přinášet „výsledku, slávu a nadšení“. „Navíc když můžete vytvořit zapamatovatelné duo Miky & Miky, tak to se jen tak neodmítá,“ dodává Karas.

Miky Bílek se do Etnetery Motion vrací po roce. Během kariéry získal zkušenosti ve studiu Zero Limits a následně ve Vilgainu, kde působil jako historicky první kreativní ředitel. Bílek se dlouhodobě zaměřuje na tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence, o které přednáší pro FotoŠkoda a #HolkyzMarketingu, zároveň AI aktivně zavádí do celého kreativního procesu Etnetery Motion.

„Za sebe můžu říct, že nové nastavení Etnetery Motion povede k hledání nových směrů a přístupů, které nabourají standardní uvažování a zajeté procesy. Kreativu budeme posouvat na novou úroveň, hlavně ruku v ruce s technologickým pokrokem kreativního odvětví i s pomocí AI,“ říká Miky Bílek.

Duo střídá dosavadního kreativního ředitele Davida Böhma, který přechází do Dentsu Creative. Kreativní oddělení Etnetery Motion vedl čtyři roky. Během jeho působení agentura integrovala grafický, kreativní a social media tým do jednoho celku. Za tu dobu agentura také vyhrála ATL tendr pro Škoda Auto a získala klienty jako Letiště Praha, Corny, Pepsi nebo Innogy.

„S Mikym Karasem a Mikym Bílkem získáváme tandem, který má hluboké zkušenosti z oboru a zároveň přináší svěží pohled na kreativní tvorbu. Od změny si slibujeme příliv nové energie, silnější prezenci u klientů a ještě nápaditější řešení,“ uvádí Michal Bubeníček, CEO Etnetera Motion.