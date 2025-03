Eva Adamczyková se stala ambasadorkou české cyklistické značky Pells

Královna českého snowboardcrossu, dvojnásobná olympijská medailistka a dvojnásobná mistryně světa Eva Adamczyková se stala oficiální tváří české cyklistické značky Pells.

U příležitosti zahájení spolupráce dostala Eva Adamczyková kolo šité přímo na míru, s překvapivým a originálním designem.

Zkraje letošního března představila značka Pells novou vizuální podobu spojenou s kompletní proměnou image. Nyní přichází s další novinkou. Oficiální tváří a ambasadorkou značky se stala nejúspěšnější česká snowboardistka Eva Adamczyková.

„Spolupráce s Pellsem pro mě znamená nový začátek. Spojení s tímto českým brandem mi dává smysl v mnoha ohledech. Vždy je pro ně důležité úzké napojení na celý tým, který za daným projektem stojí. Což v tomto případě funguje skvěle,“ komentuje propojení se značkou Pells Adamczyková.

„Navíc jsem měla možnost podílet se na designu vlastního nového kola. Jak bude vypadat výsledek jsem nevěděla, takže to bylo do poslední chvíle velké překvapení. Já jsem vybírala jen základní barvy a s designérkou jsme se bavily o tom, že bych chtěla mít na kole motiv vlků, které mám ráda. Nakonec jsou na kole nejen vlci, ale ještě kresbičky od mých kamarádů. To mě dojalo,“ dodává Eva Adamczyková.

Na kole se tak spojují nejen malůvky manžela Marka Adamczyka, ale i blízkých přátel.

© Pells

Pells: nová identita, nové obzory

Nová tvář značky Pells souvisí také s novým směřováním brandu. Nedávno představené nové logo i odvážně zvolená barevnost kol Pells mají za cíl inspirovat cyklisty všech kategorií k objevování nových míst, ale i sama sebe. K zažívání nezapomenutelných dobrodružství, k radosti z jízdy jako takové spíše než k vrcholovým výkonům. I když i ty jsou na kolech Pells více než možné.

„Pells nabírá nový směr. Chceme, aby byla naše kola dobře zapamatovatelná. Působila minimalisticky, ale i nadčasově. Nové barvy vyjadřují odvahu. Tomu ostatně odpovídá i rebrandingový claim: ‚Be yourself, inspire the others‘,“ doplňuje Eliška Macošková, marketingová manažerka značky Pells.