Podzimní kolo Sbírky potravin přineslo 718 tun potravin a 82 tun drogerie. Do akce se zapojilo přes šest tisíc dobrovolníků a rekordní počet obchodů.
Podzimní kolo Sbírky potravin vyneslo celkem 800 tun potravin a drogerie, které zamíří k lidem v nouzi po celé České republice. Veřejnost darovala 718 tun potravin a 82 tun hygienických potřeb a drogerie. Do letošního ročníku se zapojilo více než 3560 prodejen, což je dosud nejvyšší počet, a 6122 dobrovolníků. Darované zboží zahrnuje především trvanlivé potraviny, dětskou výživu a hygienické potřeby. V následujících týdnech poputuje do skladů regionálních potravinových bank a partnerských neziskových organizací, odkud bude distribuováno přímo v regionech, kde se vybralo.
Sbírka navázala na letošní komunikační kampaň „Jídlo, jaké svět neviděl, nenasytí“. Její součástí byla také instalace Prázdné talíře plné příběhů na pražském Můstku, která prostřednictvím stovek talířů s autentickými příběhy upozornila na různé podoby chudoby. Mezi lidmi, kteří potravinovou pomoc využívají, jsou samoživitelé, senioři, lidé po nemoci i rodiny, jejichž rozpočet zatížily nečekané výdaje.
Obchodní řetězce pomáhají i mimo sbírku
Významnou roli v projektu mají obchodní řetězce, které poskytují prodejní prostory a organizační zázemí. Jejich spolupráce s potravinovými bankami přitom pokračuje po celý rok prostřednictvím pravidelného darování neprodaných čerstvých potravin. Dvakrát ročně se k této aktivitě přidává také možnost přímého zapojení zákazníků, kteří mohou při nákupu darovat trvanlivé potraviny a drogerii. „Obchodní řetězce vytvořily podmínky pro darování, tisíce dobrovolníků pomohly přímo v prodejnách a zákazníci přidali ke svému nákupu konkrétní pomoc pro lidi v nouzi,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Do podzimního kola se zapojily největší obchodní řetězce v Česku, například Albert, Kaufland, Lidl, Penny Market a Tesco. Možnost darovat potraviny nabídly také internetové obchody Košík.cz a Rohlík.cz. Tesco letos zároveň připomíná deset let podpory Sbírky potravin a činnosti potravinových bank. Logistiku zajišťovala společnost Raben Logistics Czech. Mezi další partnery projektu patří také agentura Dentsu Creative a neziskové organizace, které se podílejí na distribuci pomoci.
Do sbírky lze přispět také online
Možnost zapojit se pokračuje i po skončení sbírky v kamenných prodejnách. Prostřednictvím zapojených internetových obchodů lze darovat potraviny a drogerii až do 24. listopadu. Výsledky online části budou k dosavadním 800 tunám připočteny po jejím ukončení.
Sbírku organizuje Česká federace potravinových bank společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a dalšími partnery. Projekt propojuje obchodníky, neziskové organizace, stát a veřejnost. Podle ministra zemědělství Martina Šebestyána má činnost potravinových bank dvojí význam: pomáhá lidem v obtížné životní situaci a současně přispívá k záchraně potravin, které by jinak mohly přijít nazmar.