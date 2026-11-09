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Dentsu Creative pokryla Můstek příběhy lidí v nouzi

Sbírka potravin - talíře instalace na Václavském náměstí

Stovky prázdných talířů s příběhy lidí v potravinové nouzi vytvořily ve spodní části pražského Václavského náměstí obří datum 14. 11. Neobvyklou instalaci připravila agentura Dentsu Creative pro Sbírku potravin jako pokračování loňské úspěšné kampaně „Jídlo, jaké svět neviděl“. Upozorňuje na blížící se podzimní kolo Sbírky potravin.

Loňská kampaň „Jídlo, jaké svět neviděl“, která letos uspěla v soutěžích ADC Czech Creative Awards, Zlatý středník, Direct Impact Czech Awards i na mezinárodním festivalu Golden Drum, se dočkala originálního pokračování.

Zatímco původní film upozorňoval na problém skryté potravinové nouze prostřednictvím neviditelného vaření a stolování, symbolem letošní podzimní kampaně se stal prázdný talíř. Namísto jídla jsou na něm napsané krátké příběhy lidí, které nemoc, ztráta zaměstnání, zvýšení nájmu nebo nečekané výdaje přivedly do těžké životní situace.

Kampaň tak přibližuje veřejnosti obyčejné osudy, za nimiž se skrývá problém, který často není na první pohled vidět. Připomíná, že do potravinové nouze se může dostat téměř kdokoliv z nás a že ti, kteří se v ní ocitli, si zaslouží naši empatii a pomoc.

Prázdné talíře plné příběhů

Potravinové banky v loňském roce pomohly 430 tisícům lidí v obtížné životní situaci. Problém tak má mnohem větší rozměr, než si často uvědomujeme. Právě proto se Dentsu Creative rozhodla přenést letošní kampaň z reklamních ploch přímo do veřejného prostoru.

Ve spodní části Václavského náměstí tak na jeden den vznikla neobvyklá instalace. Stovky prázdných talířů vytvořily obří datum 14. 11., které upozorňuje na blížící se Sbírku potravin. Zároveň vznikla symbolická galerie lidských příběhů, které si kolemjdoucí mohli přečíst, vyfotografovat a sdílet na sociálních sítích. „Kdybychom chtěli položit jeden talíř za každého člověka, kterému loni pomohly potravinové banky, zaplnili bychom jimi téměř celé Václavské náměstí. Naše instalace tak ukazuje jen malý zlomek skutečného rozsahu problému. Věříme ale, že dokáže připomenout, jak důležitá je pomoc každého z nás. Stačí 14. listopadu při běžném nákupu přidat do košíku několik trvanlivých potravin nebo základní drogerii a za pokladnami je předat dobrovolníkům Sbírky potravin. Potravinové banky pak zajistí, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují,“ vysvětluje Jana Urbanová, account director Dentsu Creative.

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