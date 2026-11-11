Sbírka potravin se blíží. Loni lidé darovali rekordních 774 tun

Podzimní kolo největší materiální sbírky v Česku proběhne 14. listopadu. Zapojí se do něj obchodní řetězce, internetové obchody i tisíce dobrovolníků.
Přibližně milion lidí v Česku se nachází pod hranicí příjmové chudoby. Na jejich situaci upozorňuje také letošní podzimní kolo Sbírky potravin, které se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Do projektu se zapojí obchodní řetězce a internetové obchody, jejichž zákazníci budou moci při nákupu přispět potravinami nebo drogistickým zbožím. Součástí letošní komunikace je také instalace stovek prázdných talířů na pražském Václavském náměstí.
Podle organizátorů se potravinová nouze netýká pouze lidí bez zaměstnání. Do obtížné situace se dostávají také pracující domácnosti, samoživitelé nebo senioři, jejichž příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, zdravotní péči a základní potřeby. K tradičně ohroženým skupinám navíc přibývají lidé, jejichž rozpočet zatížily nečekané životní události nebo rostoucí výdaje na bydlení.
Význam sbírky dokládají také výsledky předchozího ročníku. V podzimním kole roku 2025 se podařilo shromáždit rekordních 774 tun darů, z toho 694 tun potravin a 80 tun hygienických a drogistických výrobků. Do organizace se zapojilo více než 6025 dobrovolníků a sbírka proběhla ve 3539 prodejnách 15 obchodních řetězců. Podle organizátorů šlo o historicky nejvyšší počet zapojených prodejen.
Na organizaci se podílejí Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Obchodníci poskytují prodejny a zázemí, potravinové banky zajišťují logistiku a následnou distribuci darů. Obchodní řetězce zároveň přispívají potravinovým bankám také mimo samotnou sbírku, například pravidelným darováním čerstvých potravin. Do letošního podzimního kola se zapojí obchodní řetězce jako například Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Penny Market a Tesco. Zapojí se také drogerie dm a Teta a internetové obchody Košík.cz a Rohlík.cz. Logistickým partnerem sbírky je společnost Raben Logistics Czech.
Zákazníci mohou 14. listopadu darovat především trvanlivé potraviny, například těstoviny, rýži, luštěniny, konzervy, olej, mouku nebo trvanlivé mléko. Potřebná je také dětská výživa, hygienické potřeby a drogerie pro domácnost. Vybrané dary následně prostřednictvím potravinových bank zamíří ke stovkám charitativních a sociálních organizací, které je předají lidem v obtížné životní situaci. „Sbírka potravin je výjimečná tím, že spojuje obchodníky, potravinové banky, neziskové organizace, dobrovolníky i širokou veřejnost. Každý z nich hraje nezastupitelnou roli,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.