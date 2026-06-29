Pozornost si musíte zasloužit. Publikum chce žasnout

Mark Borkowski patří k nejvýraznějším postavám světového PR. Během své kariéry pracoval pro celebrity, kulturní ikony i globální značky. Vyrostl v showbyznysu, inspiraci hledal u P. T. Barnuma i hollywoodských mistrů publicity a proslavil se schopností vytvářet výrazné „PR stunty“, které dokázaly zasáhnout veřejnost i média. Dnes ale o pozornosti mluví mnohem temněji než dřív. V době deepfaků, algoritmů, „cancel culture“ a křehké důvěry upozorňuje, že reputace už není jen otázkou komunikace, ale zranitelným aktivem, které se může během několika hodin zhroutit. I proto jeho agentura přišla s prvním pojištěním na ochranu reputace a odkazu.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 26/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.