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Influencer není formát, který zapnete na čtvrtek dopoledne

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Influencer marketing se v posledních letech výrazně profesionalizoval, zároveň ale uvízl v jakémsi mezistupni. Na jedné straně od něj značky čekají kreativitu, autenticitu a schopnost mluvit jazykem komunit. Na straně druhé ho stále častěji plánují jako média: s rozpočty, KPI, boostingem a interním tlakem na obhajobu investice. Podle Adély Vašíčkové, Head of Influencer Marketing v Publicis Groupe, je právě tento posun jednou z největších změn, které dnes obor zažívá. „Klienti už se na influencery dívají jako na samostatný mediatyp. Jenže pořád pracujeme s lidmi, ne s formátem, který se dá zapnout na čtvrtek dopoledne,“ říká v rozhovoru pro Marketing & Media.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 26/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Veronika Kejřová

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