Absolutním vítězem 26. ročníku soutěže Hvězda 3D reklamy 2026 se stal Box pro influencery Kinley Cherry Pepper od společnosti Kartonie. Ocenění Inovace roku 2026 získal projekt WELLEN Magnum, který originálním způsobem povýšil tradiční klientský vánoční dárek na prémiový zážitek.
Soutěž Hvězda 3D reklamy 2026 ocenila nejzajímavější reklamní a dárkové předměty letošního roku. Absolutním vítězem se stal Box pro influencery Kinley Cherry Pepper od společnosti Kartonie s.r.o., na jehož vzniku spolupracovaly společnosti Kartonie a VML Czechia. Ocenění Inovace roku 2026 získal projekt WELLEN Magnum od agentury WELLEN.
Vítězný influencer box vznikl jako součást kampaně k uvedení nové příchutě nápoje Kinley Cherry Pepper. Kreativní koncept stavěl na moderní, sofistikované a prémiové estetice, která vyzdvihovala chvíle pohody v domácím prostředí jako alternativu k rušnému společenskému životu. Stejnou filozofii odráží i samotné balení, které propojuje výrazný design s atraktivní prezentací produktu. Výsledkem je dárkový box, jenž podporuje uvedení novinky na trh a zároveň posiluje její vnímání jako součásti moderního životního stylu.
Cenu za inovaci získal projekt WELLEN Magnum, který originálně pracuje s tradičním vánočním dárkem pro klienty. Agentura WELLEN připravila limitovanou edici výjimečného vína vybraného přímo u francouzského vinaře a stáčeného do lahví typu magnum. Prémiový obsah doplnil elegantní obal z pětivrstvé lepenky vytvořený technologií tvarového výřezu. Součástí projektu byla také vánoční spojovačka na zadní straně obalu a tematicky sladěné novoroční přání v tištěné i digitální podobě. Celkem vzniklo 70 kusů ve dvou jazykových mutacích.
Šestadvacátý ročník soutěže opět představil široké spektrum kreativních a technologicky zajímavých řešení v oblasti 3D reklamy. Letos se do soutěže přihlásilo 95 exponátů, které soutěžily v kategoriích zaměřených na reklamní a dárkové předměty, zakázková řešení, reklamní textil, udržitelné produkty i inovativní obaly.
Součástí soutěže zůstává také studentská kategorie Reklamní předmět 3. milénia, která poskytuje prostor nastupující generaci designérů a kreativců. Jejich návrhy pravidelně přinášejí nové pohledy na budoucnost reklamních předmětů a 3D komunikace.
Hvězda 3D reklamy je tradiční součástí akce POPAI DAY, jejíž součástí je odborná konference POPAI FÓRUM i slavnostní galavečer. Letošní ročník se uskutečnil 19. listopadu 2026 v pražském O2 universu.