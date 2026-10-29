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Koncert pro budoucnost se připojuje k podpoře stávky ČT a ČRo

Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu, kteří plánují na 3. listopadu stávku. Téma nezávislosti veřejnoprávních médií se objeví také v programu letošního ročníku akce, který se uskuteční 17. listopadu na Václavském náměstí.

Organizátoři Koncertu pro budoucnost zveřejnili občanskou výzvu JSME S VÁMI, která vyjadřuje podporu plánované stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Signatáři v ní upozorňují na obavy z možného politického vlivu na obě instituce a zdůrazňují význam nezávislého zpravodajství, regionálního vysílání i kulturního a vzdělávacího obsahu. Výzva připomíná také právo zaměstnanců na stávku a vyzývá veřejnost, aby jim vyjádřila podporu.

Plánovaný protest je součástí širší debaty o budoucím fungování a financování veřejnoprávního vysílání. Připravované stávce jsme se věnovali také v předchozím článku o chystaném protestu zaměstnanců ČT a ČRo⁠. Koncert pro budoucnost nyní téma zařazuje do programu věnovaného aktuálním společenským otázkám.

Jedenáctý ročník akce začne 17. listopadu symbolicky v 16:36 ve spodní části Václavského náměstí v Praze a potrvá do 22 hodin. Mezi řečníky budou moderátor České televize Daniel Stach a moderátorka Českého rozhlasu Karolína Koubová. Vystoupí také novinář Seznam Zpráv Lukáš Valášek, politoložka Hana Kubátová a režisérka Tereza Nvotová. Jaroslav Spurný a Petr Pospíchal připomenou odkaz Charty 77, od jejíhož vzniku uplyne v příštím roce 50 let. Program se bude věnovat také dalším tématům spojeným s demokracií a občanskou společností.

Hudební program nabídne vystoupení skupin Olympic, P/\ST a Vanua2, zpěváka Michala Hrůzy a rappera Renneho Danga. Vystoupí také Robert Křesťan s Druhou trávou a dvojice Marcell & fiedlerski s hosty. Českou hymnu zazpívá Bára Basiková a Modlitbu pro Martu Marie April. Koncertem provedou moderátoři Jindřich Šídlo a Jenovéfa Boková.

Organizace Nerudný fest, která koncert pořádá, se podpoře veřejnoprávních médií věnuje dlouhodobě. Letos v dubnu spustila iniciativu Jsme s vámi. Buďte s námi!, do níž se podle organizátorů zapojily téměř čtyři desítky veřejně známých osobností. Na tuto aktivitu nyní navazuje samostatnou peticí JSME S VÁMI, která se konkrétně zaměřuje na podporu zaměstnanců ČT a ČRo v souvislosti s plánovanou stávkou.

Vstup na koncert je zdarma a organizátoři očekávají návštěvnost přes 100 tisíc lidí. Program bude možné sledovat také online prostřednictvím Facebooku a Instagramu akce, iVysílání České televize, služby ČTK Connect a Seznam Zpráv. Pořadatelé zároveň vybírají příspěvky prostřednictvím platformy Darujme.cz. Na financování akce se podle tiskové zprávy podílejí dobrovolné dary jednotlivců a nadací i soukromí partneři. Mezi hlavní partnery letošního ročníku patří Nadace Tipsport a Sekyra Foundation.

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