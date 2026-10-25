Už žádný symbolický protest, tentokrát to diváci poznají. ČT a ČRo chystá další stávku

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. Protest se má výrazněji než v červnu promítnout do vysílání, včetně nejsledovanějších zpravodajských relací. Jeho přesnou podobu iniciativa Veřejnoprávně zatím neoznámila.
„Diváci změny poznají ve všech zpravodajských relacích včetně těch nejsledovanějších,“ uvedl moderátor České televize a zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniel Stach. Nejvýraznější dopady očekává na zpravodajském kanálu ČT24, protest však zasáhne i další televizní programy. Zaměstnanci podle něj tentokrát využijí širší možnosti stávky, včetně nepřítomnosti na pracovištích. Organizátoři zdůrazňují, že budou postupovat v souladu se zákonem. Pokud by nastala mimořádná krizová situace, například přírodní katastrofa, obě média zajistí potřebné zpravodajské pokrytí.
Stach také naznačil, že protest nebude omezen pouze na televizní a rozhlasové vysílání. Další podrobnosti mají organizátoři představit před 3. listopadem.
Druhá stávka během pěti měsíců
Iniciativa Veřejnoprávně oznámila stávku v pátek 23. října odpoledne před budovou Českého rozhlasu v Praze. Reagovala na nečekané předřazení vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků na program jednání Poslanecké sněmovny. Podle jejích zástupců převod financování obou institucí pod státní rozpočet ohrožuje jejich nezávislost i dlouhodobou stabilitu.
Pod iniciativu se podle zveřejněných údajů podepsalo téměř 3 200 pracovníků obou institucí. Kolik z nich se zapojí přímo do listopadové stávky, zatím není známo.
První čtyřiadvacetihodinový protest proběhl 22. června. Ve vysílání jej doprovázely informační lišty, minutová zpoždění některých pořadů či symbolické minuty ticha. Dětské stanice ČT Déčko a Rádio Junior tehdy zůstaly nedotčené.
Listopadová stávka přichází v době, kdy vládní novela prošla prvním čtením. Poslanecká sněmovna ji po bouřlivém nočním jednání v sobotu nad ránem poslala k dalšímu projednávání. Vláda zrušení poplatků obhajuje úlevou domácnostem a firmám, vedení obou médií naopak varuje před dopady na rozsah veřejné služby a nezávislost institucí.