Další ročník Mattoni Eagles zná vítěze

Patnáct vysokoškoláků, pět týmů a jedno reálné marketingové zadání. Program Mattoni Eagles ukázal, že když mladí lidé dostanou prostor pracovat s opravdovým byznysem, nevznikají jen studentské prezentace, ale komplexní koncepty s potenciálem pro značku. Vítězný tým porotu přesvědčil komplexností i prezentací projektu.
Jak přiblížit spojení značky Mattoni se sportem generaci Z? Právě tuto otázku letos řešili účastníci programu Mattoni Eagles, který propojuje talentované studenty s reálnými výzvami velké značky.
Z více než 90 přihlášených vysokoškoláků vybrala společnost Mattoni 1873 patnáct účastníků. Ti následně ve tříčlenných týmech pracovali na zadání, které se nijak nelišilo od úkolů, se kterými běžně pracují marketingové týmy nebo agentury.
Od přednášek k reálné marketingové práci
Mattoni Eagles nevznikl jako klasická studentská soutěž. Jeho cílem je propojit mladé talenty s prostředím skutečného byznysu. Účastníci během programu pracovali s odborníky z Mattoni 1873 i externími experty, absolvovali workshopy a následně své znalosti využili při tvorbě vlastních řešení.
Vyzkoušeli si celý proces – od prvního nápadu přes práci s daty a zpětnou vazbou až po vytvoření finálního konceptu a jeho obhajobu před odbornou porotou. „Dnešní mladí lidé toho zvládají neuvěřitelně mnoho a jejich šíře záběru je obrovská. O to méně ale někdy mají příležitostí vzít jednu věc a věnovat se jí opravdu do hloubky. A právě to jim chceme prostřednictvím Mattoni Eagles nabídnout,“ říká Ondřej Postránský, CEO Mattoni 1873.
Jak vidí sport a značky generace Z?
Letošní zadání se zaměřilo na dlouhodobé spojení značky Mattoni se sportem. Studenti měli za úkol podívat se na toto téma vlastní perspektivou a hledat nové způsoby, jak může být Mattoni pro mladé lidi ve sportovním prostředí relevantní. Nepracovali přitom s fiktivní značkou ani vymyšleným problémem. Dostali skutečné téma, které Mattoni 1873 řeší, a možnost přinést do něj pohled vlastní generace.
Právě to je pro značku jedním z hlavních přínosů programu. Místo klasického výzkumu získává přímý pohled od lidí, kteří budou v dalších letech výrazně ovlivňovat nejen marketing, ale i spotřebitelské chování.
Studenti nepřišli jen s nápadem. Navrhli celé koncepty
Výsledkem nebyly pouze jednotlivé kreativní návrhy. Jednotlivé týmy přemýšlely nad tím, jak by jejich koncepty fungovaly napříč různými kontaktními body značky. V prezentacích se objevily například návrhy nových etiket, koncept maskota nebo projekty založené na budování komunity a dlouhodobém zapojení zákazníků.
Studenti tak ukázali, že marketing nevnímají pouze jako reklamu. Pracovali s produktem, obsahem, komunitou i vztahem mezi značkou a spotřebitelem jako s propojeným celkem. Po dvou týdnech intenzivní práce čekalo účastníky finále před odbornou porotou. Vítězství nakonec získal tým ve složení Jakub Holeček, Eliška Petráková a Julie Dvořáková.
Porotu zaujal především jejich přístup. Ukázali totiž, že inovace nemusí vždy znamenat vytvořit něco úplně nového. Někdy stačí objevit nový potenciál v tom, co už značka má, a posunout to dál. Kromě samotného nápadu porotu přesvědčilo také komplexní zpracování projektu a způsob prezentace. „Jsme úplně dojatí a pořád trochu zaskočení, protože jsme vítězství vůbec nečekali. Všechny týmy byly skvělé, takže si o to víc vážíme toho, že porota vybrala právě nás,“ uvedl vítězný tým.
Pro značky může být pohled mladé generace klíčový
Mattoni Eagles nekončí pouze vyhlášením vítězů. Pro studenty představuje zkušenost s fungováním velké značky a reálnou marketingovou prací. Pro Mattoni 1873 zase možnost podívat se na vlastní témata očima generace, která bude v následujících letech stále více ovlivňovat trh. S vybranými nápady a podněty z letošního ročníku chce společnost dále pracovat a zvažovat jejich využití v budoucí komunikaci a rozvoji značky.
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