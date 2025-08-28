Zadavatelé a značky
Hlavní cenu Mattoni Eagles získal tým ve složení Denisa Hadrová, Gabina Třetinová a Patrik Hužvár

© Radana Čechová

Dvoutýdenní vzdělávací program a následné celodenní hodnocení poroty soutěže pro studenty vyvrcholily v karlovarském hotelu Thermal ve čtvrtek 28. srpna večer slavnostním vyhlášením.

Nadšení, bouřlivý potlesk, slzy štěstí a hlavně pocit zadostiučinění pocítil vítězný tým Mattoni Eagles ve chvíli, kdy se v sále Moser hotelu Thermal dozvěděl, že jejich projekt přesvědčil přísnou porotu a probojoval se až na místo nejvyšší.

Denisa Hadrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Gabina Třetinová z fakulty Veterinární hygieny a ekologie Veterinární Univerzity Brno a Patrik Hužvár z Vysoké školy podnikání a práva Panevropské univerzity si odnášejí do týmu jako výhru 30 tisíc korun a rovněž možnost dalšího vzdělávání s komunitou Red Button.

Jejich vítězný projekt porotu přesvědčil mimo jiné také díky nejvyššímu a nejrychlejšímu potenciálnímu uvedení na trh, příležitostí vytvořit unikátní rituál a možnosti nápad dále rozvíjet.

Do letošního ročníku klání Mattoni Eagles se přihlásilo zhruba 150 studentů z celé České republiky. Z nich bylo vybráno 15 nejlepších na základě jejich motivace a dosavadních aktivit nad rámec studia, a ti pak byli slosováním rozděleni do pěti soutěžních týmů.

Soutěžní týmy dostaly před týdnem zadání: měly v segmentu nealkoholických nápojů přijít se spotřebitelskou příležitostí nebo jakoukoli jinou inovací pro kanál HoReCa Focus, ale nutně přitom nevyvíjet pouze nový produkt. Týmy měly popsat, jaké insighty a data je k inovaci přivedly, měly navrhnout vhodnou propozici pro HoReCa trh, vytvořit „rout-to-market“, komunikační strategii a popsat, jak by celou inovaci řídily.

Kvalita prezentací a přesvědčivý projev prezentujících, které si téměř nezadaly s těmi od marketingových profesionálů, vytvořily pro porotu skvělý základ pro následnou hodnotící diskusi. Rozhodování bylo náročné a na začátku vůbec nebylo jednoznačné.

Mattoni Eagles ale není jen soutěž, je to ucelený dvoutýdenní vzdělávací program, který pro mladé talenty pořádá společnost Mattoni 1873. Propojuje teorii s praxí a pomáhá studentům vysokých škol „nakopnout“ jejich kariéru. Je určen studentům všech oborů.

„Nechceme po studentech, aby znali teorii nazpaměť. Zajímá nás, jak přemýšlejí, jak pracují s daty, jak obhájí svůj nápad a jak fungují v týmu. To jsou dovednosti, které škola často nepředá – ale které dnes zaměstnavatelé hledají nejvíc,“ vysvětluje HR ředitel společnosti Mattoni 1873 a spoluautor projektu Jan Medek.

První týden programu probíhá v pražském sídle Mattoni 1873 a zahrnuje intenzivní školení a přednášky odborníků, které mají studentům poskytnout maximální informace k vypracování soutěžního projektu. Součástí je také certifikovaný program ve spolupráci s platformou Red Button a návštěva agentury Kantar, kde si studenti vyzkouší, jak probíhá kvalitativní výzkum. Druhý týden se program přesouvá do Karlových Varů a jeho součástí je i prohlídka výrobního závodu Mattoni v Kyselce.

Program je koncipován tak, aby studentům nabídl reálné zkušenosti z praxe, rozvoj týmové spolupráce, práci s daty i příležitost obhajovat své nápady před odbornou porotou. Každý účastník získá mezinárodně uznávaný certifikát a roční přístup do vzdělávací platformy Red Button EDU, zatímco vítězný tým obdrží finanční odměnu 10 000 Kč pro každého člena. Účast v programu je pro studenty zcela zdarma, všechny náklady hradí společnost Mattoni 1873.

