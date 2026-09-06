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Golden Drum prodloužil přihlášky. Kreativci mají čas do 8. září

Golden Drum 2026

Na přihlášení nejlepších kampaní do letošního Golden Drum zbývá ještě pár dní. Mezinárodní festival kreativity prodloužil finální termín pro podání prací do 8. září 2026 do 23:59 CET. Festival tím dává týmům několik dní navíc na dotažení přihlášek. Do Portorože zároveň láká na program plný výrazných osobností světové kreativní scény.

Soutěž zahrnuje šest hlavních sekcí: One-Channel Drum, Omni-Channel Drum, Craft Drum, Creative Media Excellence Drum, Creative Business Excellence Drum a All Juries. Letošní novinkou je také UNFPA Inclusion Excellence Award, která oceňuje kreativní práce podporující rovnost žen a mužů a společenskou inkluzi. Přihlásit lze práce, které byly poprvé publikovány, odvysílány nebo uvedeny na veřejnost mezi 23. srpnem 2025 a 26. srpnem 2026. O shortlistu rozhodne porota 29. září. Bronzové a stříbrné ceny festival oznámí 13. října během programu, hlavní ceny pak tentýž večer na Golden Drum Awards Show.

Do Portorože míří kreativní špička

Festival se uskuteční 12. a 13. října v Grand Hotelu Bernardin v Portoroži. Mezi oznámenými řečníky jsou například Xavier Blais z Rethink, Islam ElDessouky z The Coca-Cola Company, Emma Follett z Design Bridge and Partners, David Guerrero z BBDO Guerrero nebo Joanna Lawrence z Havas Media Network. Festival přivítá také kreativní ředitele a spoluzakladatele designového studia FOREAL Benjamina Simona a Dirka Schustera.

Více jsme napsali o festivalu v předešlém článku.

Golden Drum 2026 otevírá přihlášky. Přinese i nové ocenění
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