Golden Drum 2026 otevírá přihlášky. Přinese i nové ocenění

Mezinárodní festival kreativity Golden Drum, jeden z mála regionálních festivalů zahrnutých do WARC Rankings, otevírá své přihlášky. V letošním roce navíc festival představí nové ocenění the UNFPA Inclusion Excellence Award, a to ve spolupráci s Populačním fondem OSN (The United Nations Population Fund), které oslavuje kreativní práci zviditelňující genderovou rovnost a společenskou inkluzi.
Do Golden Drumu bude možné přihlásit kreativní práce, které byly poprvé publikovány, vysílány nebo veřejně spuštěny od 23. srpna 2025 do 26. srpnem 2026. Agentury, zadavatelé, mediální domy a kreativní týmy ze 40 zemí mohou přihlašovat své projekty do 26. srpna 2026 a to do 6 sekcí: One-Channel Drum, Omni-Channel Drum, Creative Media Excellence Drum, Creative Business Drum a speciální All Juries sekce.
Skupina Game Changer určená pro kampaně, které svým nápadem, konceptem a/nebo provedením nabourávají tradiční způsoby reklamy, je jedinou skupinou v soutěži, která je otevřena celosvětově. Účastníci mohou využít výhod Super Early Birds Entry Fees do 22. dubna 2026.
Festival Golden Drum opět oslaví to nejlepší z reklamního průmyslu v říjnu ve slovinském Portoroži. Nová vizuální identita festivalu „Wild. Wild. Best.“ vyjadřuje neustále se měnící a dynamickou povahu kreativního průmyslu, kde se prosadí pouze ti nejlepší z nejlepších.
Představení ocenění UNFPA Inclusion Excellence Award
Golden Drum se každým rokem rozvíjí a oceňuje práce, které představují inovace a posouvají hranice kreativity. V letošním roce festival v sekci All Juries zavádí cenu UNFPA Inclusion Excellence Award, kterou uděluje Golden Drum ve spolupráci s UNFPA, Populačním fondem OSN, a jejímž cílem je inspirovat a ocenit kreativní práci, která aktivně přispívá k genderové rovnosti a sociální inkluzi.
Populační fond UNFPA působí po celém světě s cílem hájit práva a vlastní volby žen a mladých lidí. Fond tak zajišťuje, že jednotlivci mají přístup k informacím a službám, které potřebují pro zdravý život bez diskriminace a násilí. Oceněním práce, která boří stereotypy a podporuje genderovou rovnost a sociální inkluzi, se Golden Drum a UNFPA snaží vytvářet prostředí, ve kterém nejsou práva a volby jednotlivců omezeny jejich pohlavím, původem nebo identitou.
„Je mi velkou ctí, že festival Golden Drum je uznáván jako důvěryhodný a ceněný partner UNFPA při prosazování tak smysluplné a dalekosáhlé mise. Naše spolupráce přesahuje oslavu kreativní excelence. Odráží společné odhodlání hájit práva, důstojnost a volby žen a mladých lidí po celém světě. Prostřednictvím ceny UNFPA Inclusion Excellence Award se společně zasazujeme o myšlenky, které vyvrací stereotypy, podporují rovnost pohlaví a podporují skutečnou sociální inkluzi. Pro Golden Drum je ctí podporovat a rozšiřovat takové iniciativy, které pomáhají utvářet svět, ve kterém nejsou příležitosti jednotlivců omezeny jejich pohlavím, původem nebo identitou,“ uvedla Mojca Briščik, prezidentka festivalu Golden Drum.
Práce přihlášené v této kategorii by měly demonstrovat, jak kreativita může aktivně podrobovat kritice „výchozí“ narativy společnosti a nahrazovat je alternativami, které posilují postavení žen. Projekty se mohou zabývat mimo jiné redefinicí genderových rolí, viditelností a vedoucí rolí žen v odvětvích tradičně dominovaných muži, inkluzivním zastoupením starších lidí, osob se zdravotním postižením a historicky marginalizovaných komunit, dále odstraňováním stereotypů souvisejících s genderem, věkem, etnickou příslušností, zdravotním postižením nebo sexuální orientací.
„Jsme nadšeni, že můžeme ve spolupráci s Golden Drum zahájit udělování ceny Inclusion Excellence Award,“ řekla Florence Bauer, regionální ředitelka UNFPA pro východní Evropu a střední Asii. „Tato cena oslavuje kreativitu, která boří škodlivé stereotypy a prosazuje genderovou rovnost a sociální inkluzi. Oceněním prací, které redefinují sociální narativy, společně budujeme svět, ve kterém jsou respektována práva a volby každého jednotlivce, bez ohledu na jeho původ,“ doplnila.
Posílení mezinárodního rankingu
Golden Drum je také hrdý na partnerství s thenetworkone, k hlubší podpoře nezávislých agentur, které často čelí výzvám při získávání globálního uznání. Díky této spolupráci se práce nezávislých agentur, které získaly Grand Prix a zlaté ocenění, automaticky kvalifikují do Indie Awards, což jim poskytuje další platformu k prezentaci jejich kreativní excelence na mezinárodní scéně.
„Jako největší síť nezávislých agentur na světě a tvůrce Global Indie Awards je thenetworkone poctěna tím, že se stala partnerem festivalu Golden Drum v roce 2026. Sdílíme přesvědčení, že důležitá je kvalita práce, nikoli velikost agentury. Sdílíme také hodnotu, že ocenění mají oslavovat originalitu, řemeslnou zručnost a dopad každého vítěze – nejde o sbírání bodů nebo fandění pouze vlastnímu týmu. Dlouholetá kultura inkluzivity, vstřícnosti a přátelství festivalu Golden Drum, spolu s jeho důrazem na vysoké standardy, jsou pro nás všechny inspirací. Gratulujeme vám a přejeme vám další úspěchy,“ uvedl Julian Boulding, zakladatel a generální ředitel, thenetworkone.
Všichni zájemci o účast na festivalu Golden Drum si mohou vybrat mezi vstupným Super Early Bird, Early Bird a Standard. Za každých 10 přihlášených prací získává účastník jednu bezplatnou vstupenku (bez oběda) na festival Golden Drum. Všichni účastníci z Ukrajiny mají nárok na 50% slevu ze vstupného.
Klíčové informace
- Uzávěrka pro podání přihlášek: 26. srpna 2026 ve 23:59 ECT
- Uzávěrka pro super early bird: 22. dubna 2026
- Uzávěrka pro early bird: 17. června 2026
- Zveřejnění shortlistu Golden Drum: 29. září 2026
- Slavnostní předávání cen Golden Drum a vyhlášení vítězů: 13. října 2026