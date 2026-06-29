Zlatý středník představil shortlist. Nejvíce nominací získaly Penta Hospitals CZ a Plzeňský Prazdroj

Soutěž komunikačních projektů a firemních médií Zlatý středník zveřejnila shortlisty svého 24. ročníku. Mezi firmy s nejvyšším počtem nominací patří Penta Hospitals CZ, Plzeňský Prazdroj, 365.bank a Slovenská sporiteľňa. O vítězích rozhodne slavnostní galavečer, který se uskuteční 10. září v Empire Hall ve Slovanském domě v Praze.
Z celkových 650 přihlášek do 21 hlavních a 9 oborových kategorií postoupilo do finále 196 prací, z toho 38 ze Slovenska. Mezi české firmy, které získaly tři a více nominací, patří společnosti (abecedně seřazeny) O2, ORLEN Unipetrol RPA, Penta Hospitals CZ, Plzeňský Prazdroj, SK Slavia Praha a TV Nova.
Mezi agenturami se stejným počtem a více nominací uspěly FleishmanHillard, Hero & Outlaw, MSL Czech Republic, New Logic Studio, Scale Social, Svengali Communications, Taste, Triad a TOPIC PR & Marketing.
Silné zastoupení má letos také veřejný a neziskový sektor. Tři a více nominací získaly Akademie věd ČR, BESIP, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Česká asociace pojišťoven, Institut politické participace mladých a Tadeáš Řáha.
„Shortlist letošního Zlatého středníku ukazuje, že komunikace v České republice i na Slovensku je stále strategičtější, odvážnější a lépe propojená s cíli organizací. Do finále postoupily projekty, které dokázaly zaujmout nejen kreativním zpracováním, ale také promyšlenou strategií a prokazatelnými výsledky. Právě schopnost přinášet skutečný dopad byla jedním z klíčových faktorů, které poroty při hodnocení zohledňovaly,“ říká Petra Adámková, předsedkyně výkonného výboru ASCOPA.
Pětina nominovaných je ze Slovenska
Ze slovenských přihlašovatelů se na shortlist dostalo celkem 38 projektů. Nejvíce nominací mezi zadavateli získaly 365.bank a Slovenská sporiteľňa. Mezi agenturami se nejčastěji na shortlistech objevují Wiktor Leo Burnett a SKPR STRATEGIES.
„Letošní ročník přinesl 650 přihlášek od 221 subjektů z České republiky a Slovenska. Odborné poroty vybíraly z mimořádně silné konkurence a v řadě kategorií rozhodovaly o postupu do finále jen minimální bodové rozdíly. Také proto je letošní shortlist reprezentativním přehledem toho nejzajímavějšího, co v oblasti komunikace, public relations a firemních médií za uplynulý rok vzniklo,“ říká Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.
Největší zájem byl o kreativní a integrované kampaně
Největší konkurence panovala v kategorii Kreativní idea a Integrovaná kampaň, kam bylo přihlášeno 46 projektů. Následovala kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy se 42 přihláškami.
O vítězích a nominacích na shortlist rozhodovalo celkem 160 porotců v 18 odborných porotách složených ze zástupců firem, agentur, médií, veřejné správy i akademické sféry.
„Při hodnocení bylo patrné, že organizace stále více propojují komunikaci s budováním důvěry, reputace a dlouhodobých vztahů se svými stakeholdery. Vedle silných kreativních konceptů poroty oceňovaly také práci s daty, měření dopadu a schopnost propojit více komunikačních disciplín do jednoho funkčního celku. Právě takové projekty se letos na shortlistech objevují nejčastěji,“ doplňuje Jitka Němečková, členka výkonného výboru ASCOPA a garantka soutěže Zlatý středník.
Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 10. září 2026 během slavnostního galavečera v Empire Hall ve Slovanském domě v Praze. Součástí programu bude také udílení prestižních ocenění Grand Prix, a to v šesti kategoriích: Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity, Osobnost PR, Talent a také Odpovědná komunikace. Nejúspěšnější projekty letošního ročníku zároveň získají možnost reprezentovat Českou republiku a Slovensko v mezinárodní soutěži World Public Relations & Communication Awards.
Kompletní přehled finalistů je k dispozici na webu soutěže Zlatý středník.