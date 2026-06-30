Effie Awards Czech Republic 2026 startuje. Přidává B2B kategorii a zpřesňuje digitál

Asociace komunikačních agentur (AKA) vyhlašuje 30. června již 29. ročník Effie Awards Czech Republic. Soutěž, která dlouhodobě oceňuje nejefektivnější marketingovou komunikaci na českém trhu, vstupuje do nového ročníku s několika změnami: novou B2B kategorií, zpřesněným rámcem pro digitální marketing a zvýhodněnou Early Birds vlnou přihlášek.
Letošní ročník navazuje na úspěšnou Effie 2025, do níž se přihlásilo 117 kampaní. Porota tehdy udělila 45 trofejí, z toho osm zlatých, a na shortlist se dostalo 54 prací. I letos bude cílem soutěže ukázat komunikaci, která nestojí jen na silném nápadu, ale především na strategickém uvažování, datech, kontextu a jasně doložených výsledcích.
„Effie pro nás není jen soutěžní večer a předávání cen. Chceme z ní budovat platformu, která pomáhá kultivovat debatu o efektivitě marketingové komunikace. I proto jsme letos obohatili třeba program workshopu pro přihlašovatele, který měl za úkol dát jasnější představu o tom, co to skutečně znamená prokázat efekt kampaně,“ říká Radana Čechová, ředitelka AKA.
Hlavními partnery letošního klání, které začíná v úterý 30. června, jsou Teamogy, Google, Active, FTV Prima a Seznam, který se současně stal partnerem kategorie Digitální marketing a sociální média. Mezi další partnery soutěže se zařadila také společnost Westfield Rise, jež je zároveň partnerem kategorie Retail.
Odborným partnerem Effie je opět Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR), které se mimo jiné postará o takzvané výzkumné předkolo. „Jeho úkolem není nahrazovat rozhodování poroty, ale odborně prověřit práci s daty, průkaznost výsledků a logiku mezi cíli, použitými metrikami a doloženým efektem,“ dodává Čechová.
Nově B2B produkty a služby
Jednou z hlavních novinek letošního ročníku je kategorie B2B produkty a služby. Reaguje na rostoucí význam komunikace zaměřené na firemní zákazníky a odborné publikum.
Kategorie zahrnuje produkty, služby a řešení určené primárně firmám a organizacím. Patří sem například technologická a softwarová řešení, průmyslové produkty, logistika, energetika, kancelářská řešení, consulting, finanční a podnikové služby i další B2B oblasti. Hodnotit se bude schopnost kampaně efektivně oslovit rozhodovací cílové skupiny, budovat obchodní vztahy a prokazatelně přispět k obchodním nebo reputačním výsledkům značky.
Digitální kategorie dostává přesnější pravidla
Výraznější změnou prochází kategorie Digitální marketing a sociální média. Její rámec byl letos zpřesněn tak, aby lépe odlišil skutečná digitální řešení od situací, kdy je digitál pouze doplňkem širší kampaně.
Přihlášená práce bude muset přesvědčivě ukázat, že měla samostatnou digitální strategii, samostatné digitální řešení a že dokáže doložit izolovaný nebo inkrementální přínos digitální části v rámci celého komunikačního mixu.
Kategorie má samostatnou porotu, která bude u přihlášených prací sledovat především schopnost doložit výkon digitálu – například pomocí metrik jako CPA, ROAS, PNO či konverzní poměry – a tam, kde je to možné, také využití metod prokazujících inkrementální či kauzální efekt kampaně, například „brand lift“, „conversion lift“ nebo MMM.
„Chceme digitální kampaně porovnávat přesněji, nejen podle toho, zda byly součástí velké integrované komunikace. Důležité je, aby bylo z přihlášky jasné, co bylo na řešení skutečně digitální, jakou mělo vlastní strategii a jaký efekt digitál přinesl,“ říkají Ondřej Danda (Peppermint Digital) a Martin Špaček (Marketup), zástupci letošní digitální poroty.
Poroty budou oznámeny v červenci
Všechny tři poroty letošního ročníku – hlavní porota, PR a digitální porota – se nyní finalizují a AKA je představí v průběhu července. Už nyní je ale jasné, že AKA chce dál posilovat pohled zadavatelů. Listopadové zasedání hlavní poroty bude letos opět moderovat Petra Jankovičová, prezidentka AKA a CEO Triad Prague.
„Effie je pro mě důležitá právě tím, že nutí obor dívat se na komunikaci komplexně. Nejen na nápad, exekuci nebo mediální výkon, ale na celý řetězec rozhodnutí, která vedou k měřitelnému výsledku. A to je debata, kterou český marketing potřebuje vést stále důsledněji,“ říká Petra Jankovičová.
„Letošní ročník stavíme tak, abychom ho udělali pro přihlašovatele zase o kousek srozumitelnější a zároveň odborně přínosnější. Zpřesnění digitální kategorie, nová B2B kategorie i workshop pro přihlašovatele mají společný cíl: pomoci tomu, aby se v Effie lépe ukazovaly skutečně efektivní kampaně a aby porota měla pro hodnocení co nejkvalitnější podklady,“ říká Michaela Pišiová, ředitelka soutěže Effie.
Zveřejnění finalistů na Forum Media
Shortlisty soutěže budou oznámeny 10. listopadu na Effie Stage během konference Forum Media. Stejně jako loni zde bude představena také speciální cena Art Directors Clubu, kterou AKA uděluje ve spolupráci s ADC. „Cena upozorňuje na práce, které vedle prokazatelné efektivity přesvědčivě pracují také s kreativním řešením,“ říká Jankovičová. „V předešlých ročnících speciální cena za kreativitu vždy korelovala s oceněními v hlavní soutěži, a to aniž by kreativci věděli, jaké byly reálné výsledky. Myslím, že tato spolupráce přináší jedno z důležitých zjištění: skvělá kreativita ve spojení s dobrou strategií a průkazností dat funguje,“ dodává.
Slavnostní galavečer Effie Awards Czech Republic 2026 proběhne 25. listopadu a v jeho průběhu budou také předány speciální ceny za Nejlepší využití YouTube (Google), Nejlepší využití rádia (Active) a Prima Video Awards.
Další novinkou letošního ročníku jsou Early Birds přihlášky – znatelně zvýhodněná cena bude dostupná do 20. července.
A soutěž má pro letošní rok nachystaný také nový kreativní koncept, na kterém po vizuální stránce spolupracují Václav Pruner (WMC) a Kryštof Henzl (2Score) a dále copywriter Aleš Brichta (Triad Prague). Kreativní koncept letošní Effie AKA představí v následujících dnech.
Veškeré informace včetně praktického bookletu pro přihlašovatele najdete na webu effie.cz
Klíčová data letošní Effie jsou:
- Ukončení early birds termínu pro přihlášky – 20. 7. 2026
- Ukončení řádného termínu pro přihlášky – 17. 8. 2026
- Ukončení prodlouženého termínu pro přihlášky – 2. 9. 2026
- Oznámení shortlistů – 10. 11. 2026
- Slavnostní vyhlášení – 25. 11. 2026