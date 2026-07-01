Ján Los se stává CEO Marketupu, Jakub Nikodym přebírá roli COO

Nezávislá marketingová agentura Marketup mění po šestnácti letech své exekutivní vedení. Novým CEO se od 1. července 2026 stává Ján Los, dosavadní CCO a člen boardu agentury. Pozici COO přebírá Jakub Nikodym, dosavadní CTO a CRO agentury, a též člen boardu. Zakladatelé Marketupu, Miroslav Král a Tomáš Ševčík, zůstávají aktivními vlastníky, členy boardu a strategickými garanty dlouhodobého směřování firmy.
Nová struktura vedení má posílit řízení firmy, jasněji rozdělit odpovědnosti a vytvořit prostor pro další růst v Česku i zahraničí.
„Marketup dorostl do fáze, kdy potřebuje širší leadership a jasněji rozdělené role. Honza a Kuba znají naši kulturu, klienty i standardy kvality a oba mají naši plnou důvěru,“ říká Miroslav Král, spoluzakladatel Marketupu. „Neodcházíme z firmy. Měníme naši roli. Zůstáváme aktivními vlastníky a strategickými garanty, ale každodenní řízení předáváme leadershipu, který má energii a kompetence posunout Marketup do další etapy.“
Ján Los bude jako CEO odpovídat za celkové vedení agentury, rozvoj klientského portfolia, strategické směřování služeb, růst značky Marketup a další posilování leadership týmu. Jeho úkolem bude navázat na dosavadní růst firmy a dále rozvíjet Marketup jako strategického partnera pro značky, které hledají měřitelný byznysový růst, efektivní marketing a schopnost reagovat na technologické změny.
„Marketup stojí na silných základech – kvalitním týmu, důvěře klientů, datech, technologiích a schopnosti dodávat reálné výsledky. Naším cílem je na těchto základech stavět dál,“ říká Ján Los, nový CEO Marketupu. „Marketing prochází zásadní proměnou. Umělá inteligence, agentic commerce, retail média, tlak na efektivitu i změny v nákupním chování vytvářejí nové výzvy a příležitosti pro značky i agentury. Chceme být partnerem, který klientům pomůže tyto změny nejen zvládnout, ale využít je jako zdroj růstu.“
Jakub Nikodym jako COO bude odpovědný za provozní řízení agentury, mediální nákup a plánování, finanční řízení, produktivitu, efektivitu, AI adopci, technologické a datové produkty a podporu zahraniční expanze. Jeho role bude klíčová pro další škálování firmy a posilování interních procesů.
„Marketup má velmi silnou pozici, ale další růst vyžaduje ještě větší provozní disciplínu, rychlost rozhodování a schopnost škálovat naše služby bez ztráty kvality,“ říká Jakub Nikodym, nový COO Marketupu. „Chci se soustředit na to, aby tým měl jasné priority, efektivní nástroje a prostředí, ve kterém může podávat špičkový výkon. Velkou příležitost vidím také v praktickém využití AI a ještě větším zapojení dat a technologií, které mohou zásadně zvýšit produktivitu agentury i hodnotu výstupů pro klienty.“
Zakladatelé Marketupu se budou v nové struktuře více soustředit na dlouhodobou strategii, klíčová rozhodnutí, rozvoj leadershipu, expanzní a akviziční příležitosti a ochranu hodnot, na kterých firma vyrostla. Pro klienty se nemění týmy, standard spolupráce ani seniorní péče.
„Každá zdravá firma jednou dospěje do bodu, kdy musí být schopná růst i bez každodenní závislosti na zakladatelích. Pro Marketup je to známka síly a zralosti,“ doplňuje Tomáš Ševčík, spoluzakladatel Marketupu. „Nový CEO a COO dostávají jasný mandát pro každodenní řízení firmy. Naší rolí bude dál chránit její dlouhodobou strategii, ekonomickou stabilitu a kulturu.“
Marketup dlouhodobě spravuje mediální rozpočty v celkové výši přes jednu miliardu korun, realizuje marketingovou komunikaci ve více než 30 zemích a stojí za ním 80členný tým. V letech 2025 a 2026 získal ocenění Czechia Best Managed Companies od společnosti Deloitte. Mezi další ocenění agentury patří například Google Premier Partner Awards EMEA, SABRE Awards EMEA, Effie, Lemur, Flema, WebTop100, nebo Czech Business Superbrands.