Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Huawei uvede 2. září v Mnichově novou řadu nositelných zařízení. Sledujte online od 14:00.

Huawei Chase the Wild - Watch GT 7

Huawei představí 2. září v Mnichově nové produkty v rámci globální kampaně „Chase the Wild“. Vedle vlajkových chytrých hodinek WATCH GT 7 a návratu řady WATCH 6 na evropský trh značka ukáže také novou generaci hodinek WATCH D3 pro měření krevního tlaku, tablet MatePad Pro 12-inch, sluchátka FreeBuds Neo a smartphony nova 16s.

Mnichov se 2. září stane dějištěm dalšího velkého produktového představení společnosti Huawei. Globální kampaň Chase the Wild přinese novinky napříč několika produktovými kategoriemi. Vše můžete sledovat online na jejich webových stránkách či sociálních sítích. Huawei chce prostřednictvím nové řady zařízení propojit technologie se sportem, zdravím, kreativitou a objevováním.

Největší pozornost přitom značka věnuje chytrým hodinkám.

Huawei WATCH GT 7 míří na aktivní uživatele

Hlavní novinkou budou vlajkové sportovní hodinky HUAWEI WATCH GT 7. Huawei u nich staví na čtyřech hlavních oblastech: designu, funkcích pro outdoorové aktivity, péči o zdraví a dlouhé výdrži baterie.

Značka tak pokračuje ve strategii, která chytré hodinky neposouvá pouze směrem ke klasickému smart zařízení, ale také k nástroji pro sport a sledování zdravotních ukazatelů.

WATCH 6 se vrací na evropský trh

Huawei zároveň oznámí návrat řady HUAWEI WATCH 6 na evropský trh. Po roční přestávce přichází s upraveným designem, chytřejšími funkcemi a rozšířenými možnostmi sledování zdraví.

Více jsme o šesté řadě napsali v tomto článku.

Součástí novinky bude také AI analýza pro řadu sportů. Huawei tak využívá umělou inteligenci jako další vrstvu pro interpretaci sportovních dat a práci s výkonem uživatele.

WATCH D3 nabídne měření krevního tlaku

Vedle sportovních modelů se Huawei zaměří také na wellness a zdravotní technologie. HUAWEI WATCH D3 nabídnou měření krevního tlaku a podle společnosti nedávno získaly certifikaci CE-MDR pro evropský trh.

Huawei u modelu zdůrazňuje měření na lékařské úrovni a jeho využití pro digitální kontrolu krevního tlaku.

Novinky nekončí u hodinek

Produktové portfolio rozšíří také další zařízení.

HUAWEI MatePad Pro 12-inch představuje vlajkový tablet zaměřený na kreativitu a produktivitu. Huawei jej staví jako zařízení pro práci a tvorbu odkudkoli.

V audiu značka uvede novou řadu HUAWEI FreeBuds Neo. Sluchátka nabídnou potlačení hluku a Huawei u nich kombinuje důraz na design s kvalitou zvuku.

Novinky doplní také smartphony HUAWEI nova 16s, u kterých se výrobce zaměřil mimo jiné na portrétní fotografii a jednodušší používání.

„Chase the Wild“ staví technologie po bok uživatelů

Novou produktovou řadu spojuje globální kampaň Chase the Wild, tedy „Honba za dobrodružstvím“. Huawei v ní staví technologie do role nástroje, který má uživatelům pomáhat rozvíjet jejich zájmy, objevovat nové možnosti a lépe propojit technologie s každodenním životem.

Kampaň proto propojuje několik oblastí, ve kterých Huawei své produkty dlouhodobě rozvíjí – od fitness a zdraví přes kreativitu až po komunikaci a zábavu.

Kompletní produktové novinky Huawei představí 2. září 2026 v Mnichově.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace

MAM Exkluzivně v časopise

Richard Valtr
Komunita a lidé
Hotely toho o hostech vědí spoustu. Využívají ale jen malou část
Olmer_Datarun
Komunita a lidé
S Datarunem máme velké plány
Liane Rothenberger
Komunita a lidé
Terorismus těží z médií víc než média z terorismu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Prague Event Hub
Akce a soutěže
Prague Event Hub spustil nový web. Propojuje pět pražských jmen pro eventy
Aqualand Moravia
Kreativita a kampaně
Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Prague Event Hub
Akce a soutěže
Prague Event Hub spustil nový web. Propojuje pět pražských jmen pro eventy
Aqualand Moravia
Kreativita a kampaně
Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ