Huawei uvede 2. září v Mnichově novou řadu nositelných zařízení. Sledujte online od 14:00.

Huawei představí 2. září v Mnichově nové produkty v rámci globální kampaně „Chase the Wild“. Vedle vlajkových chytrých hodinek WATCH GT 7 a návratu řady WATCH 6 na evropský trh značka ukáže také novou generaci hodinek WATCH D3 pro měření krevního tlaku, tablet MatePad Pro 12-inch, sluchátka FreeBuds Neo a smartphony nova 16s.
Mnichov se 2. září stane dějištěm dalšího velkého produktového představení společnosti Huawei. Globální kampaň Chase the Wild přinese novinky napříč několika produktovými kategoriemi. Vše můžete sledovat online na jejich webových stránkách či sociálních sítích. Huawei chce prostřednictvím nové řady zařízení propojit technologie se sportem, zdravím, kreativitou a objevováním.
Největší pozornost přitom značka věnuje chytrým hodinkám.
Huawei WATCH GT 7 míří na aktivní uživatele
Hlavní novinkou budou vlajkové sportovní hodinky HUAWEI WATCH GT 7. Huawei u nich staví na čtyřech hlavních oblastech: designu, funkcích pro outdoorové aktivity, péči o zdraví a dlouhé výdrži baterie.
Značka tak pokračuje ve strategii, která chytré hodinky neposouvá pouze směrem ke klasickému smart zařízení, ale také k nástroji pro sport a sledování zdravotních ukazatelů.
WATCH 6 se vrací na evropský trh
Huawei zároveň oznámí návrat řady HUAWEI WATCH 6 na evropský trh. Po roční přestávce přichází s upraveným designem, chytřejšími funkcemi a rozšířenými možnostmi sledování zdraví.
Více jsme o šesté řadě napsali v tomto článku.
Součástí novinky bude také AI analýza pro řadu sportů. Huawei tak využívá umělou inteligenci jako další vrstvu pro interpretaci sportovních dat a práci s výkonem uživatele.
WATCH D3 nabídne měření krevního tlaku
Vedle sportovních modelů se Huawei zaměří také na wellness a zdravotní technologie. HUAWEI WATCH D3 nabídnou měření krevního tlaku a podle společnosti nedávno získaly certifikaci CE-MDR pro evropský trh.
Huawei u modelu zdůrazňuje měření na lékařské úrovni a jeho využití pro digitální kontrolu krevního tlaku.
Novinky nekončí u hodinek
Produktové portfolio rozšíří také další zařízení.
HUAWEI MatePad Pro 12-inch představuje vlajkový tablet zaměřený na kreativitu a produktivitu. Huawei jej staví jako zařízení pro práci a tvorbu odkudkoli.
V audiu značka uvede novou řadu HUAWEI FreeBuds Neo. Sluchátka nabídnou potlačení hluku a Huawei u nich kombinuje důraz na design s kvalitou zvuku.
Novinky doplní také smartphony HUAWEI nova 16s, u kterých se výrobce zaměřil mimo jiné na portrétní fotografii a jednodušší používání.
„Chase the Wild“ staví technologie po bok uživatelů
Novou produktovou řadu spojuje globální kampaň Chase the Wild, tedy „Honba za dobrodružstvím“. Huawei v ní staví technologie do role nástroje, který má uživatelům pomáhat rozvíjet jejich zájmy, objevovat nové možnosti a lépe propojit technologie s každodenním životem.
Kampaň proto propojuje několik oblastí, ve kterých Huawei své produkty dlouhodobě rozvíjí – od fitness a zdraví přes kreativitu až po komunikaci a zábavu.
Kompletní produktové novinky Huawei představí 2. září 2026 v Mnichově.