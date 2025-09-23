Huawei uvádí nové outdoorové smartwatch pro sportovce. Jejich tváří se stal hokejista a vítěz MasterChef 2020 Roman Staša

Nové chytré hodinky slibují rozšířenou nabídku sportovních režimů, funkce pro rychlý a přesný monitoring zdravotního stavu nebo GPS systém. Tváří Huawei Watch GT 6 Pro se stal vítěz soutěže MasterChef Česko 2020 Roman Staša.
Roman Staša se ve čtvrté řadě soutěže amatérských kuchařů MasterChef probojoval až do finále. Staša však není pouze kuchař, ale také úspěšný hokejista, trenér a sportovní nadšenec. Sám se na své webové stránce popisuje jako: „Hokejka, kuchař, trenér, běžec, cestovatel a bůhví co ještě.“
„Přestože vaření miluji, sport je moje vášeň. A to už odmala. Jsem proto moc rád, že si toho konečně někdo všiml, a o to víc mě těší, že je to právě technologický gigant Huawei. Být ambasadorem nejnovější řady Watch GT 6 pro mě opravdu má smysl, protože hodinky ztělesňují přesně to, jak se já sám snažím fungovat a žít,” popisuje Roman Staša své pocity ze spolupráce.
Hodinky z řady Watch GT se zaměřují zejména na outdoorové sportovce, kterým podle firmy nabízí několik novinek. Jednou z nich je například režim cyklistiky s virtuálním měřičem výkonu FTP. Ten udává maximální průměrný výkon ve wattech, který dokáže cyklista udržet po dobu jedné hodiny. Hodinky lze propojit i s externím wattmetrem a díky tomu dokážou hodnoty FTP automaticky vypočítat.
Cílová skupina hodinek se odráží i v jejich běžeckých funkcích. „Jakožto někdo, kdo rád běhá, oceňuji opravdu vysokou úroveň funkcí a vychytávek, které hodinky pro běžce mají. Pomáhají mi tak nejen s hlídáním standardních údajů, ale také si díky nim mohu zlepšit i techniku, což mě baví,“ říká Staša. Na své si podle Huawei přijdou i trailoví běžci díky funkci jako graf výškových trendů nebo analýza sklonu v reálném čase.