Jak jsem vlezla do kádě s ledovou vodou aneb Garmin uvedl fēnix 9 přes zážitek a výzvu

Garmin představil novou generaci hodinek fēnix 9. Místo čistě produktového launche ale kolem novinky postavil „Cestu devátého smyslu“, která propojuje výkon, regeneraci a práci s daty. Od září se přesouvá z tiskové konference mezi veřejnost.
Devět sekund ve vodě o teplotě kolem devíti stupňů. Pak devadesát sekund naplno na veslařském trenažeru. Kdo přišel na představení nové řady Garmin fēnix 9 jen kvůli pěkným sportovním hodinkám, dostal ve Veslařském klubu Slavia Praha trochu víc pohybu, než možná čekal.
Garmin totiž český launch své nové vlajkové řady postavil kolem čísla devět. Z produktové premiéry vytvořil první část projektu Cesta devátého smyslu, který má pokračovat ještě několik týdnů po samotném uvedení hodinek. Tváří projektu je MMA zápasník Jiří „BJP“ Procházka. Jeho přístup k výkonu, práci s myslí a vnímání vlastního těla se stal jedním z východisek celého konceptu. „fēnix 9 vnímám jako takový svůj devátý smysl,“ říká Procházka. Data mu pomáhají opustit pouhé domněnky o tom, jak se cítí, a pracovat s konkrétní zpětnou vazbou vlastního těla.
Devítka jako kreativní motiv
Samotné hodinky samozřejmě prošly technologickým posunem. Řada přichází ve třech variantách, verze Pro poprvé nabízí celotitanové tělo a u největšího modelu AMOLED displej se svítivostí až 3000 nitů. Nejvyšší fēnix 9 Pro inReach přidává LTE a satelitní konektivitu umožňující komunikaci nebo přivolání pomoci i bez telefonu. Novinkou je také funkce Garmin Epic, která dokáže spojit tréninková, zdravotní a regenerační data z delšího období do jednoho příběhu. Řečeno trochu lidštěji: místo souboje procesorů, displejů a výdrže baterie pracuje Garmin s myšlenkou, že výkon není jen schopnost přidávat, ale také vědět, kdy ubrat.
Hosté ve Veslařském klubu Slavia Praha si mohli zkusit dvě disciplíny z připravované výzvy. První, nazvaná Chladná mysl, znamenala devět sekund ve zhruba devítistupňové vodě. Druhá pracovala s maximální intenzitou a na místě dostala podobu devadesátisekundového výkonu na veslařském trenažeru. Jiří Procházka a sportovec Tomáš Tvrdík ji rovnou odstartovali vzájemným soubojem.
Launch nekončí tiskovkou
Důležitější část aktivace začne 1. září, tedy příznačně v devátém měsíci roku. Garmin zpřístupní Cestu devátého smyslu veřejnosti.
Projekt vychází z propojení fyzického výkonu, soustředění, otužování a regenerace. Celkem nabídne devět různých zkoušek, ve kterých se opakuje motiv devítky. Vedle otužování mezi ně patří například 9 tisíc kroků, devět minut vědomé meditace.
Sportovní nadšenci nemusí nutně splnit všech devět disciplín, stačit budou tři z nich, výsledek zveřejnit na Instagram Stories s hashtagem #CestaDevatehoSmyslu a označit profil Garmin CZ. Ze zapojených účastníků značka 15. října vylosuje výherce nových fēnix 9.
Podstatný detail: účast není podmíněná tím, že účastník bude mít hodinky Garmin na ruce. „Chceme, aby do toho mohl jít každý,“ vysvětluje Tibor Alföldi při představování projektu. Značka se tak snaží launch otevřít i lidem mimo vlastní stávající uživatelskou základnu.
MMA zápasník Jiří Procházka k tomu natočí sérii devíti videí a jako ambasador projektu bude jednotlivé zkoušky komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí. Z jednorázového uvedení produktu Garmin vytváří aktivaci roztaženou přes několik týdnů, která má lidi dostat od sledování novinky přímo k vlastnímu výkonu.
Devítka není jen číslem v názvu nové generace. Garmin ji proměnil v motiv, kolem kterého se dá postavit launch, obsah pro ambasadory i veřejná výzva. Místo aby lidem jen ukazoval, co nové hodinky dokážou, snaží se je přimět, aby si část jejich příběhu sami vyzkoušeli.