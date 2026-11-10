Z Prahy do Miami. České studio YORD vytvořilo AI experience centrum pro americkou společnost AI Digital

Jak by vypadala marketingová kampaň, kdyby si ji návštěvníci mohli sami vytvořit pomocí umělé inteligence a následně ji vyzkoušet v různých reklamních formátech? Právě na této myšlence stojí nové interaktivní experience centrum v Miami, na jehož realizaci se podílelo české kreativně-technologické studio YORD. Projekt propojuje generativní AI, interaktivní instalace a imersivní technologie do jednoho zážitku a ukazuje, jak se mění způsob, jakým firmy prezentují možnosti moderního marketingu.
Umělá inteligence dnes zásadně proměňuje reklamní průmysl. Značkám umožňuje rychleji vytvářet obsah, personalizovat komunikaci a experimentovat s novými kreativními formáty. Americká marketingová společnost AI Digital se rozhodla tyto možnosti představit přímo ve svém novém AI Innovation Center v Miami. Místo tradičního showroomu vzniklo interaktivní centrum, ve kterém si návštěvníci mohou celý proces tvorby a využití marketingové kampaně sami vyzkoušet.
Za návrhem a kompletní realizací zážitkového prostředí stojí české studio YORD, které se specializuje na imersivní technologie, interaktivní instalace a AI-powered experiences.
Od nápadu k vlastní reklamní kampani
Centrum je rozděleno do dvou propojených zón, které návštěvníky provázejí od prvního kreativního nápadu až po jeho využití v různých marketingových formátech. Jednotlivá stanoviště na sebe navazují a díky QR kódům si návštěvníci mohou obsah přenášet mezi jednotlivými instalacemi. Celý zážitek se tak postupně přizpůsobuje jejich vlastním rozhodnutím.
V první části si návštěvníci prostřednictvím interaktivního dotykového stolu vytvoří vlastní reklamní kampaň. Vyberou produkt, definují cílovou skupinu a zvolí vizuální styl. Umělá inteligence následně vygeneruje reklamní vizuály, které lze vyhodnotit také pomocí nástroje Synthetic Focus Group od AI Digital Labs, jenž simuluje reakce různých cílových skupin.
Druhá část centra ukazuje, jak se vytvořená kampaň může promítnout do různých komunikačních kanálů a prostředí. Návštěvníci tak nezůstávají pouze u tvorby obsahu, ale mohou prozkoumat i jeho další využití.
AI avatar, virtuální produkty a reklama jako hra
Jednotlivé instalace představují různé oblasti moderního marketingu. V interaktivní hře CityRunner si návštěvníci mohou vyzkoušet, jak funguje pozornost věnovaná reklamě a produktovému umístění. Systém prostřednictvím sledování pohledu zaznamenává, kterým reklamním prvkům hráči věnují pozornost a jak dlouho.
Další část využívá technologii virtuálního zkoušení produktů. Prostřednictvím interaktivního zrcadla se návštěvníci mohou vidět v různých outfitech a následně se objevit na digitálních billboardech nebo reklamních vizuálech.
Součástí centra je také konverzační AI avatar Ellie, který je propojený s marketingovou platformou Elevate společnosti AI Digital. Návštěvníci s ním mohou komunikovat, konzultovat své kampaně nebo získávat doporučení pro jejich další rozvoj.
Nechybí ani nástroj pro generování videí s dynamickým product placementem, který ukazuje, jak lze reklamní produkty přirozeně začlenit přímo do videoobsahu. Interaktivní simulátor mediálního plánování pak umožňuje měnit rozpočty a sledovat, jak se jednotlivá rozhodnutí promítají do modelovaných výsledků kampaně.
Jednotlivé instalace přitom nejsou jen ukázkou možností AI. Jsou propojené také s vlastními technologiemi a produkty AI Digital, například platformou Elevate nebo nástroji AI Digital Labs. Návštěvníci tak získávají možnost fyzicky interagovat s digitálními produkty společnosti a poznat jejich využití v praxi.
Když AI nezůstává jen na obrazovce
Pro YORD bylo klíčové propojit všechny technologie do jednoho uceleného zážitku. Studio zajistilo celý proces od kreativního konceptu a návrhu návštěvnické cesty přes vývoj interaktivních aplikací až po finální realizaci v prostoru.
Důležitou součástí projektu byla také jeho dlouhodobá flexibilita. Celý systém byl po technické stránce navržen tak, aby bylo možné jednotlivé interaktivní zážitky průběžně upravovat, rozvíjet nebo nahrazovat novými. Centrum tak může reagovat na rychlý vývoj umělé inteligence a představovat návštěvníkům aktuální technologie i v budoucnu.
Výsledkem je prostředí, které neprezentuje AI pouze jako technologickou novinku, ale jako nástroj, jehož možnosti mohou návštěvníci sami objevovat.
„Umělá inteligence dnes dokáže výrazně změnit způsob, jakým značky tvoří obsah a komunikují se svým publikem. My jsme chtěli tyto možnosti převést do fyzického prostoru a vytvořit zážitek, ve kterém si návštěvníci mohou marketing nejen prohlédnout, ale přímo ho ovlivňovat. Právě propojení AI, interaktivity a reálného prostředí podle nás otevírá nové možnosti pro celý obor,“ říká Adam Rajnoha, CEO studia YORD.
České kreativní technologie na americkém trhu
Realizace pro AI Digital je dalším příkladem mezinárodního působení pražského studia YORD, které propojuje kreativní design s vývojem nových technologií.
Projekt v Miami zároveň odráží širší trend v marketingu: firmy stále častěji hledají způsoby, jak představovat své produkty a služby prostřednictvím interaktivních zážitků namísto klasických prezentací.
Experience centra se tak mohou stát nejen místem pro demonstraci technologií, ale také prostředkem, jak klientům a obchodním partnerům přiblížit komplexní marketingová řešení. V případě AI Digital navíc prostor slouží i jako interní vzdělávací a testovací prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci, klienti a partneři přímo pracovat s novými AI nástroji.
A právě v tomto propojení vidí YORD prostor pro další rozvoj AI a imersivních technologií. Projekt v Miami ukazuje, že inovativní marketingové zážitky pro americký trh mohou vznikat i v českém kreativním prostředí.
Téma propojení technologií a fyzických zážitků nyní YORD otevírá také v Praze. V rámci akce The Future of Event Experiences představí, jak AI, XR a interaktivní technologie mění podobu eventů a značkových zážitků. Součástí programu bude sedm interaktivních instalací, které si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet. Akce se uskuteční v pražském studiu YORD v Karlíně. Více informací a možnost registrace najdete zde.