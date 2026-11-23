Propojovat lidi neznamená jen poskytovat rychlý internet a kvalitní mobilní síť. Vodafone klade důraz na digitální bezpečnost, odpovědné využívání umělé inteligence nebo vzdělávání, vyplývá z dokumentu Strategie udržitelného podnikání. Operátor dává stále více najevo, že chce nejen spojovat, ale také lidem zpřístupňovat příležitosti digitálního světa.
Rychlost připojení, pokrytí a množství přenesených dat zůstávají pro telekomunikační operátory důležitými ukazateli. Z pohledu značky ale nabývá na významu otázka, co lidem samotné připojení přináší – a jestli ji mohou důvěřovat.
Vodafone své poslání „Spojujeme svět pro lepší budoucnost“ dlouhodobě opírá o tři pilíře – lidé, planeta a důvěra. Jak stojí ve Zprávě o udržitelném podnikání za fiskální rok 2025/2026, tyto hodnoty se promítají do fungování firmy i do jejího přístupu k zákazníkům, vzdělávání a veřejné komunikaci. „Naší ambicí je, aby byli všichni smysluplně připojení a mohli využívat příležitosti, které digitalizace přináší. To ale nemůže znamenat jen stále rychlejší sítě a více přenesených dat. Musíme zajistit, aby tento růst byl dlouhodobě udržitelný, bezpečný a odpovědný,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu a ředitelka Nadace Vodafone.
Pro značku není důležité jen to, kolik lidí dokáže propojit, ale jakou roli v jejich digitálním životě bude hrát.
Od poskytovatele připojení k průvodci digitálním světem
Jednou z oblastí, kde Vodafone své poslání naplňuje, je digitální vzdělávání. Program Digitální odysea Nadace Vodafone v uplynulém fiskálním roce přímo proškolil 34 458 seniorů, téměř o 80 procent více než v předchozím období. Vedle základních digitálních dovedností se soustředí i na ochranu před podvody a orientaci ve světě umělé inteligence.
Další a neméně důležitou skupinou jsou děti a jejich rodiče. Operátor rozvíjí platformu Digitální rodičovství, jejímž prostřednictvím nabízí informace o bezpečném pohybu na internetu, kyberšikaně nebo rizicích sociálních sítí. Výzkum společnosti Ipsos z podzimu 2025 například ukázal, že 57 procent dotázaných dětí a mladých lidí se obává zneužití svých fotografií. Více než polovina má strach z jejich úpravy pomocí AI za účelem zesměšnění.
Na výsledky výzkumů společnost navazuje osvětovými aktivitami i Bílou knihou věnovanou ochraně nezletilých v online prostředí. V ní mimo jiné upozorňuje na odpovědnost digitálních platforem a potřebu bezpečnějšího navrhování jejich služeb.
Ve firemním segmentu společnost postupuje obdobně. Prostřednictvím poradenského portálu V-Hub a vzdělávací platformy SkillUp by Vodafone Business pomáhá podnikům s využíváním digitálních nástrojů, kybernetickou bezpečností nebo zaváděním AI.
Důvěra jako součást řízení značky
Odpovědnost se promítá také do fungování samotné společnosti. Vodafone zavedl pravidla pro bezpečné a etické využívání AI, povinné školení zaměstnanců a kodex odpovědné umělé inteligence pro dodavatele.
Ve firmě funguje řídící výbor pro environmentální tvrzení, složený ze zástupců právního oddělení, komunikace a udržitelnosti. Marketingová sdělení týkající se dopadů na životní prostředí musí splňovat interní pravidla a projít schválením tohoto výboru. Udržitelnost je součástí řízení reputace, v jehož rámci Vodafone čtvrtletně vyhodnocuje příležitosti a rizika.
Významným argumentem pro důvěryhodnost značky zůstávají měřitelné výsledky. Přestože mobilní datový provoz Vodafonu meziročně vzrostl o 31 procent, celková spotřeba elektřiny se zvýšila pouze o dvě procenta. Přímé emise a emise spojené s nakupovanou energií klesly o desetinu z 857 na 770 tun CO₂. Ke snižování ekologické stopy přispívá modernizace sítí nebo podpora cirkulární ekonomiky. Zákazníci v Česku například během roku odevzdali k recyklaci 5 863 mobilních telefonů, o 14 procent více než v předchozím období.
Vedle environmentálních výsledků Vodafone rozšiřuje i společenský rozměr svého podnikání. Nadace Vodafone koordinuje Chartu proti domácímu násilí, k níž se ke konci března 2026 připojilo 66 organizací zastupujících přibližně 170 tisíc zaměstnanců.
Zpráva ukazuje, jak široce dnes může telekomunikační značka své poslání naplňovat. Od dostupnosti připojení přes vzdělávání a bezpečnost až po odpovědnost za vlastní komunikaci. Pro Vodafone je společným jmenovatelem těchto aktivit důvěra. Schopnost proměnit deklarované hodnoty v konkrétní služby a činy je z pohledu budování značky podstatnější než samotné sliby.