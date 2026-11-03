Podnikatele čeká digitální skok

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Zákazníci stále častěji využívají umělou inteligenci pro samotné nákupy. V Česku navíc přichází EET, která je příležitostí k plné digitalizaci. „A obchodníci si to už uvědomují,“ říká Vedrana Ivic, šéfka marketingu a komunikace Global Payments CEE. Způsob, jakým lidé nakupují, prochází jednou z největších proměn od nástupu elektronického obchodování. Zatímco dosud zákazníci využívali internetové vyhledávače či doporučení influencerů, postupně do jejich rozhodování stále více vstupuje AI. A její role se mění. Už nemusí pouze doporučovat, co si koupit, ale stále větší část nákupního procesu může také sama obstarat.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 30/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Stanislav Šulc

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