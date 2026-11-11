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Omnicom Media vyhrála mediální tendr Dr. Max a Fortuny

omd

© OMD

Síť Omnicom Media zvítězila v tendru na plánování a nákup médií pro lékárenský řetězec Dr. Max a sázkovou kancelář Fortuna, které patří do investiční skupiny Penta. Získává tak dva z nejvýznamnějších zadavatelů reklamy na českém trhu. Od ledna 2027 budou rozpočty po dobu tří let spravovat agentury Initiative a OMD ze skupiny Omnicom Media.

Agentury v rámci výběrového řízení zpracovávaly případové studie a předkládaly nákupní podmínky. Proces řídil v roli mediálního auditora Ivo Kovařík ze společnosti Media Strategy. Do řízení se zapojily celkem čtyři agenturní skupiny včetně stávajícího dodavatele Dentsu, který pro Dr. Max zajišťuje mediální nákup od roku 2019. „Výběrové řízení bylo dlouhé a důkladné a všichni účastníci v něm odvedli kvalitní práci. Omnicom Media ale vynikla zejména v práci s daty a strategii, kterou dokázala přeložit do praktických kroků. Právě chuť po společném úspěchu je to, co nás, věřím, posune nejen k efektivnější komunikaci s větším dopadem, ale také k tomu, abychom budovali oblasti, jako např. retail media, a na našem trhu v nich udávali trend,“ zhodnotil tendr Marek Dvořák, marketingový ředitel lékárenské sítě Dr. Max.

„Těší mě, že mediální tendr vyhrála společnost OMD, a to hned z několika důvodů. Vedle samotných podmínek pro nás bylo rozhodující sofistikované datové řízení investic a široké know-how skupiny Omnicom. S novou strategií a způsobem plánování dokážeme lépe a efektivněji optimalizovat mediamix a zintenzivnit růst v rámci všech klíčových oblastí,“ komentoval Milan Raška, marketingový ředitel Fortuny. Průběh výběrového řízení zajišťoval mediální auditor Media Strategy, za který proces řídil Ivo Kovařík. Součástí tendru byly případové studie i vyhodnocení nákupních podmínek. „Velkou výzvou tohoto mediálního tendru bylo propojit týmy Dr. Maxu a Fortuny, jejich požadavky a nákupní podmínky. Nakonec se to podařilo skvěle, především díky maximálnímu zapojení a flexibilitě na straně klienta, což u takto velkých společností rozhodně není samozřejmostí. Dokonce se ukázalo, že se obě značky dokážou v mnoha aspektech velmi dobře doplňovat. Další kapitolou, kterou si budu pamatovat, byla mediální strategie – nestává se často, aby brief posouval i samotné mediální agentury a aby se špičkoví stratégové z agentur na jeho zpracování vyloženě těšili,“ sdělil své dojmy Ivo Kovařík.

„Možnost pracovat pro tak ambiciózní značky, jako jsou Dr. Max a Fortuna, je pro nás v Omnicom Media obrovská pocta. Není úplně obvyklé, aby marketéři v tendrech zadávali přesně ty výzvy, které se poté řeší ve skutečné spolupráci. Už první týdny kooperace jsou velice osvěžující a obě strany se v ní posouvají dopředu. Samotné výběrové řízení bylo řízeno velice transparentně, ze strany klienta i mediálního auditora. Partnerský přístup z tendru se nyní přirozeně propisuje do startu spolupráce. Teď si musíme vyhrnout rukávy a prokázat, že se Dr. Max a Fortuna rozhodly správně,“ říká Luděk Hatoň, managing partner Omnicom Media.
V tuzemsku Dr. Max propojuje širokou základnu 600 kamenných lékáren s investicemi do e-commerce a svou síť neustále rozšiřuje. V roce 2025 zvýšil tržby meziročně o desetinu na 32,6 miliardy korun, přičemž e-shop se na nich podílel částkou 3,7 miliardy korun. Celkový zisk dosáhl 1,15 miliardy korun. Česká lékárna holding patří k největším zadavatelům reklamy na českém trhu, podle dat společnosti Admosphere se letos řadí do první desítky. Fortuna se také vyznačuje silnými mediálními investicemi, podle stejných dat patří do první padesátky.

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