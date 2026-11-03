Murály dobývají centra měst. Je to nový trend?

Dříve byla prázdná, oprýskaná zeď v centru města důvodem ke studu. Dnes se z ní stále častěji stává něco víc – vizitka okolí, turistická atrakce, kterou lidé navštěvují speciálně proto, aby se u ní vyfotili pro Instagram. Co se změnilo? Na zdech se začaly objevovat murály. Tento trend, který v Polsku trvá už řadu let, nyní výrazně nabírá na síle i v Česku. Čeká nás revoluce na reklamním trhu?
Reklama ve městském prostoru prochází proměnou, kterou lze těžko přehlédnout. Standardní nosiče – ty, kolem kterých lidé projdou bez jediného pohledu – stále častěji prohrávají boj o pozornost s formáty, které zaujmou samy o sobě. Murály jsou toho nejlepším příkladem. Nekřičí. Nehyzdí městský prostor. Prostě jsou – a právě proto se na ně lidé rádi dívají, fotí si je a sdílejí je dál.
Tento směr je stále zřetelnější i v Česku. Města jako Praha nebo Brno se dynamicky mění a s nimi se mění i způsob, jakým v nich chtějí značky komunikovat. Publikum očekává víc než další billboard. Chce estetiku, překvapení a příběh, který stojí za to vyprávět dál. Murály odpovídají na všechny tyto potřeby najednou.
Proč právě murály?
Protože spojují to, co se v klasické venkovní reklamě spojit nedá: vizuální sílu velkého formátu s precizností ručního malování. Značky, které do murálů investují, nezvyšují jen svou viditelnost. Budují také image odvážných, moderních a kreativních. V době, kdy je pozornost zákazníka nejcennější měnou, rozhoduje právě kreativní provedení o tom, zda si reklamu lidé zapamatují, nebo beze stopy zmizí.
Polský lídr murálů přichází do Česka
Do tohoto trendu zapadá expanze studia Good Looking Studio – polské firmy, která se již řadu let specializuje na nestandardní murálové kampaně a je považována za lídra tohoto segmentu v Polsku. Značka, známá ručně malovanými realizacemi, kolem kterých nelze projít bez povšimnutí, nyní přenáší své zkušenosti a portfolio za jižní hranici a hledá nové zdi a partnery na českém trhu.
V Praze již Good Looking Studio realizovalo několik murálů, včetně projektů pro šperkařskou značku Apart a pro Netflix. Vznikly na adrese Na Zatlance 13, ve čtvrti, která se mimořádně dynamicky rozvíjí a v jejímž okolí přibývá nových investic a kancelářských budov. Je to lokalita, která přirozeně přitahuje pozornost značek, jež chtějí oslovit moderní, byznysově orientované publikum.
V Brně pak studio vytvořilo murál pro Netflix na ulici Cejl 18 – přímo v srdci města, kde patří pěší provoz i viditelnost k nejvyšším v celém Brně.
Murál, který vytvořilo studio Good Looking Studio pro Netflix v Brně, Cejl 18, foto: Łukasz Bera
Co bude dál?
To je však teprve začátek. Good Looking Studio aktivně hledá další lokality na českém trhu a plánuje dále rozšiřovat své portfolio v této zemi. Firma chce zopakovat scénář, který se osvědčil v Polsku: vybudovat síť rozpoznatelných, prestižních lokalit a stát se první volbou pro značky, které hledají formát, jenž opravdu přitahuje pozornost.
O plánech na rozvoj značky mimo Polsko hovoří Piotr Ruszkowski, generální ředitel Good Looking Studio:
„V Česku vidíme obrovský potenciál – dobré lokality, města, která se proměňují, a publikum připravené na odvážnější formáty. Záleží nám především na realizacích, díky nimž se značky skutečně odliší – ne další billboard, ale reklama, o které se mluví a kterou lidé chtějí fotit. Je to teprve začátek naší přítomnosti v Česku.“
Je český trh na takovou změnu připraven? Brzy se to dozvíme.
Murál, který vytvořilo studio Good Looking Studio pro Netflix v Praze, Na Zatlance 13, foto: Adam Tesarski
Podmaní outdoor internet?
Nakonec ale nebudou o tom, zda se tento trend ujme, rozhodovat značky, nýbrž samotní obyvatelé. Právě oni, když půjdou ráno kolem nové zdi cestou do práce, rozhodnou, zda stojí za to vytáhnout telefon a vyfotit ji. Pokud ano, murál získá druhý život na internetu a značka, která za ním stojí, může počítat s virálním dosahem, o jakém se tradičnímu billboardu může jen zdát. Zda se čeští chodci nechají překvapit, zůstává otevřenou otázkou. Odpověď uvidíme již brzy v ulicích Prahy a Brna.