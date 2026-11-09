Kdo nenasadí agenty, skončí

Změna chování zákazníků je jen půlka revoluce, kterou AI agenti přinášejí. podstatnější v současnosti je, jak kolem AI postavit celou firmu. Tradiční nákupní trychtýř, jak jej retail desítky let znal, míří do muzea. Zatímco generativní umělá inteligence dosud sloužila především k psaní textů nebo základní personalizaci doporučení, na scénu nastupuje nová síla — agentní AI. Systémy už lidem „pouze“ neodpovídají, ale na základě zadaných cílů samostatně plánují, využívají nástroje, optimalizují dodavatelské řetězce a v mnoha ohledech přebírají samotné nákupní rozhodování.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 30/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.