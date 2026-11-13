Cyklistická sezona nekončí. Garmin to dal dohromady s Direct Road Classics a rozjel to na Rouvy

Cyklistický seriál Direct Road Classics vstupuje do virtuálního prostředí. Ve spolupráci s Garminem a platformou Rouvy představuje Garmin Indoor Classics, sérii zimních výzev, online závodů a komunitních setkání. Cílem je propojit venkovní cyklistiku s digitálním světem a udržet kontakt s cyklisty po celý rok.
Tři závody během sezony jsou málo. Alespoň ne organizátorům cyklistického seriálu Direct Road Classics, kteří dlouhodobě usilují o to, aby se jejich projekt neomezoval pouze na několik závodních víkendů. Nově proto přicházejí s konceptem Garmin Indoor Classics, který má cyklistům nabídnout zábavu (a dřinu!) i v zimních měsících.
Novinku představili na pražském Žižkovském vysílači zástupci Garminu, Direct Road Classics a Direct Group. Virtuální cyklistika je stále populárnější, chytré trenažéry má doma každý sportovec a digitální platformy nabízejí možnost trénovat i přes nepřízeň počasí. Z pohledu zapojených značek jde ale především o další způsob, jak rozvíjet vztah s komunitou a propojovat sportovní zážitky s technologiemi. „Od spuštění seriálu před třemi lety říkáme, že nám rozhodně nejde jen o závodění, ale o daleko pestřejší program a nabídku pro cyklisty. Díky vzniku Garmin Indoor Classics nabízíme opravdu celoroční cyklistický program,“ říká Jan Hejda, šéf projektu Direct Road Classics.
Myšlenka celoročního konceptu Road Classics 365 podle něj existovala už od začátku projektu. Její realizace však vyžadovala vhodného partnera a tím se docela přirozeně Garmin, který se do venkovního seriálu zapojil v letošní sezoně.
Od závodění ke komunitě
Spolupráce není postavená na sportovním výkonu, vedle virtuálních závodů organizátoři připravují také společenská setkání, při kterých se budou moci cyklisté potkávat osobně. komunitní rozměr považují zapojené značky za jednu z hlavních předností nového konceptu. „Dnes už je sice na trhu velký výběr indoor aplikací, které lákají na dobrou grafiku a jsou interaktivní, ale mně osobně v nich chyběl komunitní rozměr. Místo pro setkávání, poměřování sil i čerpání informací. Přesně tím je Garmin Indoor Classics,“ vysvětluje Lukáš Friedrich, CEO Garmin Czech.
Podle Friedricha se Garmin Czech myšlenkou vlastní indoorové série zabýval nejméně tři roky. Spojení s Road Classics mu nyní umožňuje vytvořit projekt, který přesahuje samotné měření výkonu a využívání sportovních technologií.
Význam komunitního přístupu zdůrazňuje také titulární partner silničního seriálu Direct. „Cyklistika není jen o závodění, ale hlavně o radosti z pohybu, společných zážitcích a lidech, které spojuje. Právě proto jsme partnerem Direct Road Classics,“ říká Michal Míka, Head of Brand & Marketing Communication Direct Group.
Nový koncept propojuje několik rolí jednotlivých značek: Garmin přináší sportovní technologie a zkušenosti s indoor cyklistikou, Rouvy poskytuje virtuální závodní prostředí a Direct Road Classics staví na existující komunitě amatérských cyklistů. Direct pak v rámci svého titulárního partnerství podporuje pokračování celého seriálu.
Pálava, Vysočina i Ještěd. Tentokrát virtuálně
Garmin Indoor Classics odstartuje 1. prosince první dlouhodobou výzvou, ve které budou účastníci sbírat hodiny strávené na trenažéru. Následovat budou výzvy zaměřené na ujeté kilometry a nakonec i nastoupané výškové metry („trenažérové“ dobře znají).
Každý ze tří bloků vyvrcholí online závodem v prostředí platformy Rouvy. Cyklisté se postupně virtuálně vydají na Pálavu, Vysočinu a Ještěd, tedy do lokalit, které znají z venkovních závodů celého seriálu. Trasy byly v průběhu letošního roku natočeny přímo v místech konání závodů, takže účastníci mohou zimní trénink využít také jako přípravu na následující sezonu.
První virtuální závod na Pálavě je naplánován na 14. ledna 2027. Účast ve výzvách je bezplatná a zájemci se mohou zapojit prostřednictvím klubu Garmin Indoor Classics na platformě Strava. Nejlepší účastníci zimní série navíc vyhrají speciální cyklistické dresy, které budou moci obléknout při venkovních závodech v roce 2027.
Součástí programu budou i živá setkání s možností vyzkoušet si chytré trenažéry Tacx z portfolia Garminu.
Nový koncept na Žižkovském vysílači symbolicky odstartoval závod známých osobností. Na trenažérech se utkali bývalá tenistka Barbora Strýcová, fotbalista Jan Koller a herec Marek Adamczyk. Následně se představili i profesionální cyklisté a ambasadoři Garminu Julia Kopecký, Zdeněk Štybar, Daniel Turek či bývalý mistr světa Michał Kwiatkowski.
Garmin Indoor Classics rozšiřuje dosavadní podobu Direct Road Classics o další část roku. Pro organizátory i jejich partnery představuje příležitost, jak zůstat s cyklisty v kontaktu i ve chvíli, kdy venkovní závodní sezona skončila.