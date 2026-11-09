Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Češi milují slevy, ale rozhoduje hodnota

Tomáš Hovorka
  • Exkluzivně v časopise

Velké značky nerostou počtem novinek, ale schopností změnit zaběhnuté návyky lidí. O úspěchu nerozhoduje jen dobrý produkt, ale také místo v regálu, jednoduchá komunikace a ochota zákazníka koupit si ho znovu. Český zákazník patří v Evropě k těm proměnlivěji orientovaným. Lidé ale stále více řeší, co za své peníze skutečně dostanou, zatímco výrobci musejí každou novinkou přesvědčit nejen zákazníka, ale také obchodníky, kteří jí mají dát místo v regálu. V rozhovoru pro MAM Tomáš Hovorka z Unilever mluví o tom, jak se buduje nová kategorie, proč je někdy lepší uvést dvě velké inovace než desítky novinek a jakou roli v tom hrají privátní značky, marketing i samotný retail.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 30/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

MAM_26_30_cover
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_26_30_cover
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Retail AI Agenti revoluce
Zadavatelé a značky
Příliš tichá revoluce v regálech
AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka

MAM Exkluzivně v časopise

Tomáš Hovorka
Zadavatelé a značky
Češi milují slevy, ale rozhoduje hodnota
Čupr - Duvo.ai
Zadavatelé a značky
Kdo nenasadí agenty, skončí
Marketingový tým Global Payments, který má na starosti sedm zemí střední a východní Evropy včetně ČR a Slovenska
Zadavatelé a značky
Podnikatele čeká digitální skok
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými
Kreativita a kampaně
Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost
Influencerka
Analýzy a data
Influenceři kritizující produkty mohou být pro značky důvěryhodnější
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými
Kreativita a kampaně
Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost
Influencerka
Analýzy a data
Influenceři kritizující produkty mohou být pro značky důvěryhodnější
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ