Češi milují slevy, ale rozhoduje hodnota

Velké značky nerostou počtem novinek, ale schopností změnit zaběhnuté návyky lidí. O úspěchu nerozhoduje jen dobrý produkt, ale také místo v regálu, jednoduchá komunikace a ochota zákazníka koupit si ho znovu. Český zákazník patří v Evropě k těm proměnlivěji orientovaným. Lidé ale stále více řeší, co za své peníze skutečně dostanou, zatímco výrobci musejí každou novinkou přesvědčit nejen zákazníka, ale také obchodníky, kteří jí mají dát místo v regálu. V rozhovoru pro MAM Tomáš Hovorka z Unilever mluví o tom, jak se buduje nová kategorie, proč je někdy lepší uvést dvě velké inovace než desítky novinek a jakou roli v tom hrají privátní značky, marketing i samotný retail.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 30/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.