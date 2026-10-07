Miliardářský synek Ellison zabil stoletou značku Warner Bros. Je to chytrý tah?

Značka Warner Bros. patří k těm, které si většina lidí pamatuje. Už proto, že ji v kinech i na obrazovkách vídáme opravdu dlouho a spojujeme si ji s mnoha milovanými filmy. Nyní tato značka končí, protože nové superstudio, které vzniklo spojením Warner Bros. a Paramountu, ponese brand jiný – Skydance. To je přitom vlastní značka Davida Ellisona, člověka, který aktuální superstudio dal během pouhých dvou let dohromady.
Značky vznikají a zanikají. A evidentně to platí i v současné době, kdy vybudovat nový silný brand stojí hodně peněz a energie, a i tak bývá výsledek nejistý. Evidentně s takovým názorem nesouhlasí David Ellison, americký mediální mogul, kterému se podařilo vybudovat jedno z největších studií světa. A to za pouhé dva roky, kdy postupně koupil studio Paramount a spojil ho s vlastní firmou Skydance a následně po měsících průtahů pohltil ještě známější studio Warner Bros.
Před pár dny dostal finální schválení na největší deal v dějinách Hollywoodu a také nejvíc kritizovaný. A v podstatě okamžitě Ellison prohlásil, že nové superstudio ponese jméno Skydance. Ačkoli se o tom spekulovalo dopředu, fakt, že značka Warner Bros. skončí, je překvapivý. A vlastně smutný. A je otázka, jak moc chytrý to tah je.
Duch bratří Warnerů
Značka Warner Bros. tu je od roku 1923, když ji opravdu založili bratří Warnerové. Za tu dobu se původně filmové studio rozrostlo do obřích rozměrů, jméno se různě obměňovalo, dostávalo novou podobu i součásti, ostatně k nejznámějším podobám patří Time Warner, když patřil do stejné mediální skupiny s vydavatelem magazínu Time. Naopak nikdy se moc neujala podoba Warner Bros. Discovery, kterou studio neslo mezi lety 2022 a 2026.
Buď jak buď, duch bratří Warnerů a jistá příslušnost ke kořenům Hollywoodu byl po více než sto let součástí firmy, která sice mohla měnit tvář, formu i obsah, ale byla pořád tou nezpochybnitelnou součástí velké hollywoodské pětky (či šestky).
David Ellison tuto kontinuitu přeťal. Jede podle šablony současných byznysových lídrů, kteří nemají rádi staré pořádky a rádi své nápady prosazují jako jediné správné. Ostatně jak jméno naznačuje, Ellison je synem zakladatele Oraclu Larryho Ellisona, který patří k nejbohatším lidem světa a dlouhodobě se spekuluje, že právě rodinná přízeň, stejně jako přátelství Ellisonova klanu s Donaldem Trumpem umožnilo Davidu Ellisonovi vyrůst do role nejmocnějšího muže Hollywoodu.
Je to o lidech
Jenomže jak již padlo: tento deal měl hodně nepřátel a zároveň platí, že Warner Bros. byla značka, která lákala spousty tvůrců. Povede se totéž Skydance Corporation? V jednu chvíli si i David Ellison uvědomí, že zábavní průmysl je v konečném důsledku jen o lidech, tedy o fachmanech a kreativních tvůrcích, kteří dokážou přilákat masy ať už do kina, nebo k obrazovce mobilů. Když se je Ellisonovi nepovede zlomit, aby s ním spolupracovali, nakonec může mít studio, které má teoretickou hodnotu kolem 140 miliard dolarů (tedy spojení Paramountu se Skydance a následná akvizice Warner Bros.), ale které je vlastně k ničemu kromě reprízování starých filmů.