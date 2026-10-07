Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Miliardářský synek Ellison zabil stoletou značku Warner Bros. Je to chytrý tah?

Warner Bros SkayDance
  • Doporučujeme

Značka Warner Bros. patří k těm, které si většina lidí pamatuje. Už proto, že ji v kinech i na obrazovkách vídáme opravdu dlouho a spojujeme si ji s mnoha milovanými filmy. Nyní tato značka končí, protože nové superstudio, které vzniklo spojením Warner Bros. a Paramountu, ponese brand jiný – Skydance. To je přitom vlastní značka Davida Ellisona, člověka, který aktuální superstudio dal během pouhých dvou let dohromady.

Značky vznikají a zanikají. A evidentně to platí i v současné době, kdy vybudovat nový silný brand stojí hodně peněz a energie, a i tak bývá výsledek nejistý. Evidentně s takovým názorem nesouhlasí David Ellison, americký mediální mogul, kterému se podařilo vybudovat jedno z největších studií světa. A to za pouhé dva roky, kdy postupně koupil studio Paramount a spojil ho s vlastní firmou Skydance a následně po měsících průtahů pohltil ještě známější studio Warner Bros.

Před pár dny dostal finální schválení na největší deal v dějinách Hollywoodu a také nejvíc kritizovaný. A v podstatě okamžitě Ellison prohlásil, že nové superstudio ponese jméno Skydance. Ačkoli se o tom spekulovalo dopředu, fakt, že značka Warner Bros. skončí, je překvapivý. A vlastně smutný. A je otázka, jak moc chytrý to tah je.

Duch bratří Warnerů

Značka Warner Bros. tu je od roku 1923, když ji opravdu založili bratří Warnerové. Za tu dobu se původně filmové studio rozrostlo do obřích rozměrů, jméno se různě obměňovalo, dostávalo novou podobu i součásti, ostatně k nejznámějším podobám patří Time Warner, když patřil do stejné mediální skupiny s vydavatelem magazínu Time. Naopak nikdy se moc neujala podoba Warner Bros. Discovery, kterou studio neslo mezi lety 2022 a 2026.

Buď jak buď, duch bratří Warnerů a jistá příslušnost ke kořenům Hollywoodu byl po více než sto let součástí firmy, která sice mohla měnit tvář, formu i obsah, ale byla pořád tou nezpochybnitelnou součástí velké hollywoodské pětky (či šestky).

David Ellison tuto kontinuitu přeťal. Jede podle šablony současných byznysových lídrů, kteří nemají rádi staré pořádky a rádi své nápady prosazují jako jediné správné. Ostatně jak jméno naznačuje, Ellison je synem zakladatele Oraclu Larryho Ellisona, který patří k nejbohatším lidem světa a dlouhodobě se spekuluje, že právě rodinná přízeň, stejně jako přátelství Ellisonova klanu s Donaldem Trumpem umožnilo Davidu Ellisonovi vyrůst do role nejmocnějšího muže Hollywoodu.

Je to o lidech

Jenomže jak již padlo: tento deal měl hodně nepřátel a zároveň platí, že Warner Bros. byla značka, která lákala spousty tvůrců. Povede se totéž Skydance Corporation? V jednu chvíli si i David Ellison uvědomí, že zábavní průmysl je v konečném důsledku jen o lidech, tedy o fachmanech a kreativních tvůrcích, kteří dokážou přilákat masy ať už do kina, nebo k obrazovce mobilů. Když se je Ellisonovi nepovede zlomit, aby s ním spolupracovali, nakonec může mít studio, které má teoretickou hodnotu kolem 140 miliard dolarů (tedy spojení Paramountu se Skydance a následná akvizice Warner Bros.), ale které je vlastně k ničemu kromě reprízování starých filmů.

Picture of Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ