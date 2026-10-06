Jak vybrat kongresový hotel, který posune vaši akci na vyšší úroveň

Výběr kongresového hotelu není zdaleka jen otázkou kapacity sálu. Firemní akce se proměnily v komplexní zážitky, kde rozhoduje kombinace prostoru, technologií, gastronomie, servisu a celkové atmosféry. Účastníci vyžadují komfort, plynulý průběh a prostředí, které podporuje soustředění, networking i zábavu. Právě proto se z výběru konferenčního hotelu stává strategické rozhodnutí s přímým dopadem na úspěch celé akce.
Moderní hotelový partner pro kongresový segment musí disponovat zázemím a týmem, který dokáže flexibilně pokrýt celou škálu formátů:
• velké konference a mezinárodní kongresy vyžadující technologické zázemí, špičkovou logistiku a ubytování pro stovky hostů,
• odborná školení, semináře a workshopy s variabilním uspořádáním stolů a klidem na práci,
• firemní prezentace a produktová promo akce, které si žádají vizuálně atraktivní prostředí,
• odborné výstavy a veletrhy s individuální logistikou pro navážení techniky,
• teambuildingy propojující pracovní bloky s outdoorovým programem, firemní bankety, plesy či galavečery.
Jaké technické zázemí by měl kongresový hotel nabízet?
Hybridní konference, online přenosy nebo mezinárodní účast vyžadují stabilní a profesionální technologické zázemí. Klíčovou roli hraje kvalitní ozvučení, vizuální technika (LED stěny, projekce), interaktivita, možnost videokonferencí a především stabilní vysokorychlostní internet s dostatečnou kapacitou pro stovky současně připojených zařízení.
Stejně důležitá je přítomnost technického týmu přímo na místě, který dokáže reagovat v reálném čase. I krátký výpadek techniky může ovlivnit plynulost programu i celkový dojem z akce.
Proč je flexibilita konferenčních prostor klíčová?
Jedním z nejdůležitějších trendů posledních let je flexibilita konferenčních prostor. Firemní akce už dávno nejsou statické: dopoledne probíhá hlavní konference, odpoledne se účastníci rozdělují do workshopů a večer následuje společenský program.
Kongresový hotel musí tuto dynamiku přirozeně podporovat. Důležitá není jen velikost sálu, ale možnost jeho variabilního uspořádání, kvalitní akustické oddělení a technické zázemí, které umožní rychlé přechody mezi jednotlivými formáty programu.
Tento přístup je patrný například u jednotlivých hotelů ze sítě OREA Hotels & Resorts, které kombinují velké kongresové kapacity s flexibilními řešeními pro menší i středně velké akce. V praxi to znamená, že jeden prostor může během jediného dne fungovat jako plenární sál, několik workshopových místností i večerní banketový prostor.
Jak poznat kvalitní gastronomii a catering na konferenci?
Každý zkušený event manažer ví, že catering dokáže celkový dojem z akce buď vystřelit do výšin, nebo jej docela pokazit. Účastníci dnes očekávají nápaditá, pestrá a moderní jídla z kvalitních surovin, která podporují energii během celého dne. Důležitou roli hrají i dietní preference, které už nejsou okrajovou záležitostí, ale standardem. Samozřejmostí je schopnost nabídnout klientovi catering na míru včetně vizuální stránky odpovídající zvolenému tématu a charakteru celé akce. V neposlední řadě pak rozhoduje dostatek kvalitní kávy, ideálně od profesionální obsluhy nebo baristy.
Spolehlivým partnerem v této oblasti zůstává dlouhodobě opět síť OREA Hotels & Resorts. Staví na kombinaci moderní gastronomie, lokálních surovin a kreativních i flexibilních banketových konceptů, které byste v hotelu nečekali. Příkladem je OREA Hotel Angelo na pražském Smíchově, který svou reputaci staví právě na špičkové gastronomii a pestré banketové nabídce. Podobný přístup nabízejí také další pražské hotely OREA, například OREA Hotel Andel’s nebo OREA Hotel Pyramida. Vysoký gastronomický standard, kreativní přístup kuchařských týmů a schopnost připravit nabídku na míru konkrétní akci jsou ale společným znakem všech hotelů tohoto českého hotelového řetězce.
Jak vybrat lokalitu kongresového hotelu?
Volba správného místa přímo ovlivňuje atraktivitu eventu pro účastníky a definuje jeho celkovou atmosféru. Zatímco mezinárodní kongresy s vysokými nároky na logistiku vyžadují perfektní dopravní dostupnost metropole, pro strategické teambuildingy, uzavřené workshopy nebo výroční setkání firem manažeři raději volí klidnější lokality v srdci přírody.
Pro akce s mezinárodní účastí či ambiciózním programem představují ideální volbu městské byznysové huby v Praze a Brně. Například OREA Hotel Andel’s na pražském Smíchově láká na strategickou polohu a špičkové technologické zázemí a propojením s vedlejším OREA Hotel Angelo, což otevírá nové možnosti pro kreativní prezentace a návazné propojení sálů.
OREA Hotel Pyramida na pražském Břevnově se nachází ve skvělé lokalitě nedaleko Pražského hradu i letiště. Reprezentativní konferenční zázemí hotelu lze navíc flexibilně rozšířit o přilehlé prostory kinosálu Dlabačov. Ovšem popularitě se kromě hlavního města těší i brněnská metropole, OREA Congress Hotel Brno naproti výstavišti je jedním z největších kongresových hotelů v Brně s prvotřídním technologickým zázemím včetně unikátní obří LED stěny. V případě velké akce je možné hosty ubytovat i v jednodušším 3* OREA Hotel Brno, které se nachází vedle.
Pokud organizátor hledá komornější, a přesto reprezentativní městské prostředí, ideálním řešením je OREA Hotel Arigone v historickém centru Olomouce. Zdejší privátní vinárna a stylový Lounge bar poskytují dokonalé zázemí pro diskrétní VIP jednání i networking.
Stále populárnějším trendem v event managementu je vytrhnout účastníky z každodenního městského shonu a přenést je do inspirativního prostředí přírody, které podporuje kreativitu a týmového ducha. Skvělým příkladem tohoto přístupu je OREA Resort Devět Skal na Vysočině, který nabízí modernizované konferenční prostory a nově upravenou terasu se zázemím pro venkovní grilování a neformální networking s výhledem na Milovský rybník. Podobný zážitek propojení pracovního programu s přírodním prostředím nabízí také OREA Resort Santon u Brněnské přehrady, kde byly modernizovány konferenční sály a kde mohou účastníci využít terasu s krásným výhledem na vodní hladinu. Pracovní bloky zde lze snadno kombinovat s neformálním programem nebo třeba společným grilováním.
Pro ty, kteří chtějí byznys spojit s horským vzduchem a prostředním podporujícím neformální setkání i odpočinek, jsou k dispozici horské resorty jako OREA Resort Horal ve Špindlerově Mlýně, OREA Resort Sklář v Harrachově, nebo OREA Resort Horizont na Šumavě. Resort Sklář nabízí nově kompletně zrekonstruované pokoje i modernizované vnitřní prostory a Resort Horizont prošel rozsáhlou modernizací wellness a konferenčního zázemí. Ve všech těchto lokalitách mohou účastníci po pracovním programu využít kvalitní wellness služby i široké možnosti outdoorových aktivit, které přirozeně doplňují firemní setkání.
Jaké certifikace potřebuje kongresový hotel pro farmaceutické a zdravotnické akce?
Vybrané kongresové hotely OREA disponují prestižní certifikací HC Venues, která garantuje splnění striktních kritérií pro úspěšné akce profesionálů v oblasti zdravotnictví a farmacie.
Jak poznat kvalitní kongresový hotel? Shrnutí
Správný výběr konferenčního hotelu se vždy opírá o kombinaci několika faktorů. Nestačí jen velikost sálu nebo počet pokojů. Rozhoduje celková zkušenost, kterou hotel dokáže vytvořit: od prvního kontaktu přes hladký průběh akce až po finální vyúčtování.
Kvalitní kongresový hotel poznáte podle toho, že dokáže nabídnout flexibilní prostory, profesionální technické zázemí a klade velký důraz na gastronomii. Zvládne logistiku a akci zastřešuje zkušený a nápomocný tým, který rozumí potřebám firemních klientů a vždy udělá maximum pro úspěch akce.
Právě tato kombinace je důvodem, proč se OREA Hotels & Resorts řadí mezi nejvyhledávanější poskytovatele konferenčních a eventových prostor v České republice. Strategická síť hotelů v Praze, Brně i v žádaných přírodních lokalitách poskytuje prvotřídní zázemí pro celou škálu akcí – od komorních firemních školení až po reprezentativní mezinárodní kongresy.
Nejčastější otázky o výběru kongresového hotelu
Co je nejdůležitější při výběru kongresového hotelu?
Kombinace flexibilního prostoru, spolehlivého technického zázemí, kvalitního cateringu, dostupné lokality a zkušeného týmu. Chybí-li jeden z těchto prvků, ovlivní to celkový dojem z akce i spokojenost účastníků.
Kongresový hotel ve městě, nebo resort v přírodě?
Mezinárodní kongresy s vysokými nároky na logistiku, technické zázemí a dopravní dostupnost patří spíše do velkých měst jako Praha nebo Brno. Teambuildingy, výroční setkání a menší firemní akce naopak profitují z klidnějších resortních lokalit v přírodě, které podporují kreativitu a týmovou atmosféru.
Které hotely mají certifikaci pro farmaceutické a zdravotnické akce?
Vybrané kongresové hotely OREA – OREA Hotel Angelo Prague, OREA Hotel Andel’s Prague, OREA Hotel Pyramida Prague a OREA Congress Hotel Brno – jsou součástí platformy Healthcare Venues (HC Venues), která se specializuje na meetingy a eventy v oblasti zdravotnictví a farmacie.
Hotely procházejí nezávislým posouzením zaměřeným na compliance a vhodnost venue pro healthcare meetings, což usnadňuje organizátorům výběr a schvalování místa pro odborné akce zdravotnických profesionálů (HCP).
Díky zkušenostem s pořádáním farmaceutických a zdravotnických akcí jsou hotely OREA vhodným partnerem pro kongresy, odborná školení, advisory boardy, investigator meetings, produktová školení i další odborná setkání.