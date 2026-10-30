Bold News spouští investigativní Control. Chce dostat hlubší žurnalistiku k mladému publiku

„Trváme na odpovědi.“ S tímto claimem přichází nový investigativní projekt platformy Bold News. Reportérská dvojice Zuzana Černá a Václav Crhonek chce nabídnout generaci Z a mladšímu publiku terénní investigaci, kontext i pohled do zákulisí novinářské práce. Projekt nabídne nepravidelné reportáže a pravidelný podcast.
Mladí lidé mají dnes k informacím přístup prakticky okamžitě. To ale neznamená, že se v nich snadno orientují. Právě na rostoucí informační přehlcení a nedůvěru mladšího publika v tradiční média reaguje Bold News novým projektem Control. Jeho cílem není přidat další rychlý zpravodajský formát, ale nabídnout témata zpracovaná do větší hloubky, s kontextem a důrazem na samotnou investigativní práci. Za projektem stojí zkušená novinářská dvojice Zuzana Černá a Václav Crhonek, která se dlouhodobě věnuje korupci, politickému zákulisí, veřejným penězům a zneužívání moci. Oba se profesně potkali v roce 2020 v pořadu 168 hodin České televize a později působili v týmu Reportérů ČT. Po odchodu z České televize společně vytvořili audiovizuální projekt PastVina.
Control bude stát na dvou obsahových pilířích. Prvním jsou terénní investigativní reportáže, které budou vycházet nepravidelně a mají stavět na přímé konfrontaci politiků a političek. Součástí má být nejen samotné odhalení nebo konflikt, ale také vysvětlení širšího kontextu a pohled na to, jak reportáž vůbec vzniká – od první informace až po její zveřejnění. Bold News zároveň deklaruje důraz na etické standardy novinářské práce a veřejný zájem.
Druhým pilířem bude týdenní podcast Control, který má pokrývat témata, pro něž není nutná dlouhá reportáž. Nabídne například datové analýzy, exkluzivní informace ze zákulisí nebo rozhovory s lidmi z politiky. Nemá přitom jít o klasický hardtalk založený na konfrontaci za každou cenu. Ambicí je spíš dostat se k motivacím a způsobu uvažování lidí, kteří mají moc a rozhodují o veřejném dění. První díl vyjde 1. listopadu v 18 hodin na YouTube kanále Bold News TV.
Investigace jako obsah pro Gen Z
Bold News se dlouhodobě profiluje jako platforma zaměřená na mladé publikum a generaci Z. Control do této strategie zapadá snahou spojit kvalitní žurnalistiku s formáty a distribučními kanály, které jsou mladší generaci přirozené. Cílem přitom není pouze informovat, ale také podporovat schopnost orientovat se ve veřejném dění, kriticky pracovat s informacemi a posilovat demokratické hodnoty. „Bold News má ambici být primárním zdrojem informací pro Gen Z,“ říká zakladatelka platformy Alice Mikulášová. Podle ní mladé publikum nechce pouze rychlé zprávy, ale také témata zpracovaná v kontextu a do hloubky. Právě to má podle ní Control nabídnout v kombinaci se zkušeností dvojice investigativních reportérů.
Z pohledu médií je to poměrně přesná reakce na změnu způsobu konzumace obsahu. Mladé publikum není potřeba přesvědčovat, aby sledovalo video nebo poslouchalo podcast. Mnohem větší výzvou je přesvědčit ho, že právě tento konkrétní obsah stojí za jeho čas. Control proto staví svou odlišnost méně na samotné platformě a více na příslibu obsahu: přinést odpověď, kontext a práci, která není na první pohled vidět.
Reportéři mají za sebou konkrétní výsledky
Černá s Crhonkem za sebou mají více než pět let společné práce a desítky reportáží s konkrétním společenským dopadem. Během působení v České televizi například upozornili na případ kněze odsouzeného za sexuální zneužívání mladistvých, rozkrývali pozadí nepovedené digitalizace stavebního řízení nebo se věnovali developerskému projektu v nejpřísněji chráněné části Krkonoš. Na práci dvojice navázala také PastVina. V jejím rámci reportéři upozornili mimo jiné na finanční toky a netransparentnost v Českém veslařském svazu a Národní sportovní agentuře. Zabývali se také dotacemi pro Agrofert, smlouvami státu s firmami koncernu nebo podnikáním politiků. Některé z jejich reportáží měly přímé personální či právní následky.
Control tak nevstupuje na trh jako experimentální projekt postavený pouze na atraktivním názvu. Bold News k němu přivádí dvojici reportérů s výraznou zkušeností v audiovizuální investigaci a zároveň se snaží její práci zabalit do formátů, které mají šanci oslovit mladší publikum. Dvojice se v listopadu představí také na summitu Young for Future, který se uskuteční 12. a 13. listopadu v Karlových Varech a zaměřuje se na budoucnost mladé generace a její zapojení do směřování České republiky.