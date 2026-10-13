Amazon dostává nového vyzyvatele. easyShop startuje napříč Evropou

Sir Stelios Haji-Ioannou, který před třiceti lety založil easyJet jako alternativu k zavedeným leteckým společnostem, přenáší svou strategii vyzyvatele do dalšího odvětví. Jeho značka easy vstupuje do online nakupování s novou platformou easyShop.com. Multikategoriální marketplace oficiálně startuje ve 21 evropských zemích a chce se postavit zavedeným hráčům v čele s Amazonem.
Nový projekt ale nechce konkurovat zavedeným marketplace pouze cenou nebo počtem produktů. Jeho hlavním argumentem má být odlišný vztah k prodejcům. easyShop nebude držet vlastní zásoby, nebude prodávat produkty privátních značek a podle svého modelu nebude konkurovat firmám, které na platformě prodávají. Každý produkt zůstává v nabídce konkrétního prodejce a každá objednávka znamená prodej právě pro něj.
Právě to má být jedna z hlavních odlišností nové platformy. Prodejci totiž často staví své podnikání na marketplace, který zároveň nabízí vlastní produkty a může se tak stát jejich přímým konkurentem. Cas Paton, zakladatel a CEO společnosti OnCommerce, která easyShop provozuje, tvrdí, že nový marketplace chce tento model otočit. Platforma má podle něj stát na straně prodejců a vytvořit prostředí, ve kterém se marketplace nesnaží prodávat proti nim.
Prodejci mohou prodávat do 21 trhů přes jediný účet a DPH se počítá automaticky
Pro firmy má být zajímavá také možnost vstoupit na více evropských trhů bez nutnosti budovat v každé zemi vlastní lokální infrastrukturu. Prodejce může prostřednictvím jediného účtu prodávat na kterémkoli z 21 dostupných trhů a platforma za něj automaticky počítá DPH. Podle easyShopu tak odpadá část administrativy a nákladů, které mohou být pro menší nebo středně velké firmy překážkou při expanzi do zahraničí.
Pro marketplace je přitom důležité načasování. Na platformě už v době spuštění obchodují stovky prodejců a easyShop nyní hledá další firmy, které by se připojily před Black Friday a vánoční sezonou. Právě období na konci roku patří z pohledu e-commerce k nejdůležitějším částem obchodního roku a platforma chce využít vysoké nákupní aktivity k rychlému rozšíření nabídky i zákaznické základny.
Na straně zákazníků staví easyShop nabídku na kombinaci širokého výběru, ceny a jednoduchosti. Na jednom místě chce nabídnout miliony produktů od důvěryhodných prodejců. Součástí nabídky má být doprava zdarma u milionů produktů, odměny za nákupy, flexibilní možnosti platby a ověřené recenze. Z pohledu zákaznické zkušenosti se tak platforma snaží spojit klasickou výhodu marketplace, tedy širokou nabídku na jednom místě, s benefity, které mají podpořit opakované nákupy.
Za technologickou stránkou easyShopu stojí společnost OnCommerce, která platformu vyvíjí a provozuje. Firma má zkušenosti s marketplace modelem prostřednictvím platformy OnBuy a připravuje také britský marketplace s elektronikou Comet, jehož spuštění je plánováno na listopad 2026. Samotná značka easyShop patří do rodiny značek easy, kterou založil Sir Stelios Haji-Ioannou.
Pro značku easy jde o další pokus přenést její dlouhodobě komunikovanou filozofii do nového segmentu. Stelios Haji-Ioannou ji popisuje prostřednictvím jednoduchosti, hodnoty a širokého výběru. V případě easyShopu k nim přidává také důraz na konkurenci a možnost nabídnout spotřebitelům alternativu k dominantním platformám.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda samotná značka easy dokáže přenést svůj marketingový kapitál z letecké dopravy do prostředí e-commerce. easyJet je pro evropské spotřebitele zavedeným jménem, online marketplace je ale výrazně jiný typ služby, kde vedle značky rozhoduje především šíře nabídky, počet prodejců, ceny, logistika a zákaznická zkušenost. easyShop proto nevstupuje jen proti jednomu konkurentovi, ale do prostředí, kde bude muset rychle vybudovat dostatečně silný ekosystém prodejců i nakupujících.
Základní positioning je přitom poměrně jednoduchý: marketplace, který nechce vydělávat na tom, že začne konkurovat firmám, které na něm prodávají. Právě na tomto rozdílu chce easyShop postavit svůj vstup na evropský trh. Platforma je nyní dostupná ve 21 evropských zemích a s blížícím se Black Friday a vánoční sezonou otevírá prostor dalším prodejcům.