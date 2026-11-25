Značka Nowaco chce změnit vnímání rybího filé a oslovit mladší generaci, singles a páry. Nová kampaň s claimem „Rozpal to“ představuje přípravu ryb jako součást moderního životního stylu a společenské zábavy.
Reklamní spot zachycuje skupinu mladých lidí, kteří si během domácí party připravují rybí filé. Kuchyň se postupně proměňuje v DJ pult a k jejich zábavě se přidává také sousedka. Kampaň tak opouští tradiční prezentaci mražených ryb spojenou především s rodinným stolováním a ukazuje jejich využití v každodenním životě mladších domácností. Kreativní koncept i produkci připravila agentura Evil friends.
Vedle změny cílové skupiny komunikace připomíná také praktické využití rybích produktů, například jejich rychlou přípravu a možnost dlouhodobějšího skladování v mrazáku. „Chceme ukázat, že rybí filé nemusí být jen tradiční součástí rodinného oběda. Je to produkt, který skvěle zapadá i do životního stylu mladší generace, singles a párů. Claimem ‚Rozpal to‘ chceme lidem připomenout, že vaření může být především radost, kreativita a zábava,“ říká Jan Šimon za značku Nowaco.
Kampaň využívá televizní a online reklamu. Spot na rybí filé se v listopadu a prosinci objeví v televizi a na platformách YouTube, Facebook a Instagram. Na něj naváže komunikace rybích stripsů, jejichž televizní spot bude nasazen od 24. listopadu 2026 na všech televizních stanicích v České republice.