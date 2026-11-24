Influencer marketing s doplňky stravy často pracuje s osobními zkušenostmi, zdravotními sliby nebo doporučeními. Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP) proto připravila kodex, který shrnuje zásady jejich propagace na sociálních sítích.
Doplňky stravy patří mezi časté produkty propagované na sociálních sítích, jejich komunikace ale může stírat hranici mezi reklamou, osobním doporučením a zdravotním tvrzením. ČASP vydala Desatero reklamního kodexu pro reklamu na sociálních sítích, které je určeno influencerům i zadavatelům reklamy. Jde o samoregulační pravidla oboru, nikoli právní předpis, která mají přispět k odpovědnější propagaci doplňků stravy. Podle asociace se na sociálních sítích vedle běžné propagace objevují také přehnané sliby, skrytá reklama nebo doporučení lidí, kteří se prezentují jako odborníci, aniž by k tomu měli odpovídající kvalifikaci. Předsedkyně představenstva ČASP Martina Šímová upozorňuje, že doplněk stravy není lék a reklama nesmí tento rozdíl zastírat. Komunikace zároveň musí být pravdivá, přesná a ověřitelná. Výživová a zdravotní tvrzení mají odpovídat platné legislativě a ostatní faktická tvrzení musí být doložitelná.
Kodex shrnuje šest zásad, podle kterých se může v reklamě orientovat také samotný spotřebitel. Komunikace by měla být srozumitelná, neměla by slibovat zázračné účinky a nesmí doplňkům stravy připisovat schopnost léčit nemoci nebo jim předcházet. Produkty musí být jasně označeny jako doplňky stravy a reklama může používat pouze schválená zdravotní tvrzení, například že vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému.
Důležitá je také transparentnost obchodního vztahu. Pokud influencer propaguje produkt za úplatu, obdrží jej zdarma nebo za propagaci získává jinou výhodu, musí být reklamní obsah zřetelně označen. Skrytá reklama je v rozporu se zákonem. Kodex současně upozorňuje, že osobní zkušenost tvůrce nelze vydávat za univerzálně platný účinek produktu. Influencer by se neměl prezentovat jako zdravotnický odborník, pokud jím skutečně není, a odborné pojmy by měl vysvětlovat tak, aby jim rozuměl běžný spotřebitel.
Reklama by navíc neměla využívat strach, vyvolávat pocit méněcennosti ani poškozovat konkurenci. Případná srovnání produktů mají vycházet z objektivně měřitelných a ověřitelných údajů. Zvláštní pozornost je podle asociace potřeba věnovat komunikaci zaměřené na děti, seniory, těhotné ženy a osoby s chronickým onemocněním. V případě pochybností by se tyto skupiny měly před užíváním doplňků stravy poradit s lékařem, lékárníkem nebo výživovým poradcem.
Kodex zdůrazňuje také odpovědnost výrobců a influencerů za obsah, který zveřejňují. Klamavá reklama je nezákonná a může být sankcionována. Desatero je dostupné na webu ČASP. Pokud spotřebitel narazí na reklamu, kterou považuje za zavádějící, může se obrátit například na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci nebo Radu pro reklamu.