Zrádci odhalili všechny hráče třetí řady. Mezi nimi jsou Zdislava Pokorná a Jan Špaček

Zrádci se vracejí. Potvrzena jsou všechna jména. Třetí řada přitvrdí a hráči přicházejí připraveni na psychologickou válku. Fenomenální reality show Zrádci se vrací na televizní obrazovky již v neděli 20. září a na prima+ již ve středu 16. září 2026. Třetí řada znovu zavede diváky na hrad Křivoklát, tentokrát ale s hráči, kteří už přesně vědí, do jaké hry vstupují. Důvěra, manipulace a schopnost odhadnout soupeře budou podle jejich prvních vyjádření důležitější než kdy dřív.
Důvěra se stává nejcennější i nejnebezpečnější měnou celé hry a každé rozhodnutí může během jediného okamžiku převrátit osud celé skupiny. Pod vedením Vojty Kotka se znovu rozehraje fascinující souboj Věrných a Zrádců, ve kterém se emoce střetávají s chladnou kalkulací a pravda bývá tou nejlépe ukrytou lží. Třetí série přináší ještě filmovější zpracování, silnější příběhy i okamžiky, které prověří lidskou psychiku na samotné hranici možností.
Pokud jste si mysleli, že už jste ve Zrádcích viděli všechno, připravte se na omyl. Tentokrát jsou pravidla stejná, ale hráči úplně jiní. Chytřejší. Odvážnější. Bezohlednější. Každý jejich krok je součástí promyšlené partie a každé slovo může rozhodnout o životě ve hře. Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Jedno je jisté – hra právě vstupuje do své dosud nejnebezpečnější kapitoly. Třetí řada nestojí na slavných jménech, ale na silných hráčích, promyšlených strategiích a skutečné touze vyhrát.
Další účastníky jsme představovali v předchozím článku.
Dalším potvrzeným hráčem je advokát Štefan.
Co bude podle něj ve hře nejtěžší?
„Myslím si, že to bude celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec nemusíte znát. Nevíte, co je pravda a co lež, vytvoří se tam společná paranoia a stačí malá hloupost, aby vás lidé začali podezřívat. Udržet emoce na uzdě bude zřejmě velmi náročné.“
Stavitel motorek Matěj je dalším hráčem ve Zrádcích.
„Od přírody jsem hodně důvěřivý, ale jak člověk stárne a získá zkušenosti, občas se trochu popálí. Teď už si dávám pozor na to, komu a jak moc důvěřuji.“
Do Zrádců míří i umělkyně Karolinna. „Původně jsem tam šla s myšlenkou, že budu, hodný člověk‘, který si zkusí různé vztahové a emoční situace a prozkoumá nové sociální vazby. Myslím si ale, že je důležité být autentická. Zároveň to může být herecká role, což mě na tom také baví. Divákům nebudu říkat, kterou z variant zvolím – zda půjdu sama za sebe, nebo za nějakou roli.“
Diváci ve Zrádcích uvidí i kouče Lukáše. „Když jsem začal sledovat první řadu, neuvěřitelně mě to fascinovalo. Jako profesionální kouč pracuji s lidmi a všímal jsem si tam všech těch aspektů – jak lidé reagují, jak intrikují, jak se musí chovat a čeho všeho si musejí všímat. Strašně jsem si chtěl něco takového vyzkoušet.“
Ve Zrádcích bude i vědkyně Majda. „Chci to hrát statisticky. Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií v různých situacích a počítám si, které události statisticky více odpovídají Věrným, nebo Zrádcům. Mám v hlavě, nerdskou tabulku‘.“
Diváci se mohou těšit i na novinářku Zdíšu. „Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod tlak, například aby zabránil vydání článků, které by někoho mohly stát post nebo mu znepříjemnit život. Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce.“
I numeroložka Monika bude další hráčkou. „Určitě jsem velký hráč. Život je pro mě jedna velká hra, něco jako Člověče, nezlob se, jen s tím rozdílem, že tady jsou to Zrádci.“
Posledním hráčem ve Zrádcích je potom youtuber Jan. „O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco hraju. Chtěl bych proto ukázat, že umím být autentický, což je něco, po čem hluboce toužím. Chci všem ukázat svoji pravou tvář.“
Zrádci už od 16. září na prima+ a od 20. září na Primě.