Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Zrádci odhalili všechny hráče třetí řady. Mezi nimi jsou Zdislava Pokorná a Jan Špaček

zrádci 3 serie - cast

Zrádci se vracejí. Potvrzena jsou všechna jména. Třetí řada přitvrdí a hráči přicházejí připraveni na psychologickou válku. Fenomenální reality show Zrádci se vrací na televizní obrazovky již v neděli 20. září a na prima+ již ve středu 16. září 2026. Třetí řada znovu zavede diváky na hrad Křivoklát, tentokrát ale s hráči, kteří už přesně vědí, do jaké hry vstupují. Důvěra, manipulace a schopnost odhadnout soupeře budou podle jejich prvních vyjádření důležitější než kdy dřív.

Důvěra se stává nejcennější i nejnebezpečnější měnou celé hry a každé rozhodnutí může během jediného okamžiku převrátit osud celé skupiny. Pod vedením Vojty Kotka se znovu rozehraje fascinující souboj Věrných a Zrádců, ve kterém se emoce střetávají s chladnou kalkulací a pravda bývá tou nejlépe ukrytou lží. Třetí série přináší ještě filmovější zpracování, silnější příběhy i okamžiky, které prověří lidskou psychiku na samotné hranici možností.

Pokud jste si mysleli, že už jste ve Zrádcích viděli všechno, připravte se na omyl. Tentokrát jsou pravidla stejná, ale hráči úplně jiní. Chytřejší. Odvážnější. Bezohlednější. Každý jejich krok je součástí promyšlené partie a každé slovo může rozhodnout o životě ve hře. Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Jedno je jisté – hra právě vstupuje do své dosud nejnebezpečnější kapitoly. Třetí řada nestojí na slavných jménech, ale na silných hráčích, promyšlených strategiích a skutečné touze vyhrát.

Další účastníky jsme představovali v předchozím článku.

Dalším potvrzeným hráčem je advokát Štefan.

Co bude podle něj ve hře nejtěžší?

„Myslím si, že to bude celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec nemusíte znát. Nevíte, co je pravda a co lež, vytvoří se tam společná paranoia a stačí malá hloupost, aby vás lidé začali podezřívat. Udržet emoce na uzdě bude zřejmě velmi náročné.“


Stavitel motorek Matěj je dalším hráčem ve Zrádcích.



„Od přírody jsem hodně důvěřivý, ale jak člověk stárne a získá zkušenosti, občas se trochu popálí. Teď už si dávám pozor na to, komu a jak moc důvěřuji.“

Do Zrádců míří i umělkyně Karolinna. „Původně jsem tam šla s myšlenkou, že budu, hodný člověk‘, který si zkusí různé vztahové a emoční situace a prozkoumá nové sociální vazby. Myslím si ale, že je důležité být autentická. Zároveň to může být herecká role, což mě na tom také baví. Divákům nebudu říkat, kterou z variant zvolím – zda půjdu sama za sebe, nebo za nějakou roli.“


Diváci ve Zrádcích uvidí i kouče Lukáše. „Když jsem začal sledovat první řadu, neuvěřitelně mě to fascinovalo. Jako profesionální kouč pracuji s lidmi a všímal jsem si tam všech těch aspektů – jak lidé reagují, jak intrikují, jak se musí chovat a čeho všeho si musejí všímat. Strašně jsem si chtěl něco takového vyzkoušet.“


Ve Zrádcích bude i vědkyně Majda. „Chci to hrát statisticky. Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií v různých situacích a počítám si, které události statisticky více odpovídají Věrným, nebo Zrádcům. Mám v hlavě, nerdskou tabulku‘.“


Diváci se mohou těšit i na novinářku Zdíšu. „Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod tlak, například aby zabránil vydání článků, které by někoho mohly stát post nebo mu znepříjemnit život. Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce.“


I numeroložka Monika bude další hráčkou. „Určitě jsem velký hráč. Život je pro mě jedna velká hra, něco jako Člověče, nezlob se, jen s tím rozdílem, že tady jsou to Zrádci.“


Posledním hráčem ve Zrádcích je potom youtuber Jan. „O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco hraju. Chtěl bych proto ukázat, že umím být autentický, což je něco, po čem hluboce toužím. Chci všem ukázat svoji pravou tvář.“

Zrádci už od 16. září na prima+ a od 20. září na Primě.

Zrádci odhalili první osmičku hráčů. Do třetí řady míří fyzička, porodní asistentka i designér stavebnic
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ